降級之虞｜憂自治權削 國際吸引力降 穆迪：香港評級展望負面

國際評級機構穆迪繼周二將中國評級展望降至「負面」後，昨再將香港及澳門的評級展望從「穩定」調整為「負面」，同時確認香港長期發行人和高級無抵押評級為「Aa3」。穆迪指，香港政治及司法機構的自治權有減弱跡象，長遠或削弱對國際公司的吸引力。 穆迪指，香港評級展望轉「負面」主要由於在「一國兩制」下與內地有緊密政治、制度、經濟和金融關聯，兩地間有頻密貿易連繫，香港銀行體系亦為內地資金走出去渠道，因此在對中國展望轉為「負面」的時候，亦意味對香港展望亦「負面」。

受累內地降級 制度經濟決策權受侵蝕 穆迪又表示，香港目前「Aa3」的評級仍較內地高一級，主要由於評估香港仍有重要優勢，包括經濟富裕且具競爭力、財政狀況良好以緩衝外部衝擊、良好的貨幣及財政政策紀錄。該行又指，香港財政儲備為應對經濟衝擊的關鍵，惟目前正隨經濟收縮及隨之而來的寬鬆政策而下降；但若香港經濟和財政實力或經濟政策有效性未有發生重大變化，在可見將來，香港與中國的評級差距仍會繼續。 穆迪又指，香港政治及司法機構自治權有減弱跡象，尤其實施國安法及香港選舉制度出現變化，特區政府的政治、制度和經濟決策自主權已逐步受侵蝕(erosion)，長遠看或會削弱香港對國際公司的吸引力。不過又認為，現階段以及可見將來，港府長久以來建立的經濟、法律、商業及稅收框架仍未改變。