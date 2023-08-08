降級｜穆迪降美10間銀行評級 美股早段急挫

評級機構穆迪(Moody's)日前一口氣下調美國10家小型地區性銀行的信用評級。(資料圖片)

評級機構穆迪(Moody's)日前一口氣下調美國10家小型地區性銀行的信用評級，並將5家規模較大的銀行包括紐約梅隆銀行及道富銀行等列入降級觀察名單，消息拖累銀行股今日美股開市初段下挫，連帶美股三大股市亦急跌，道瓊斯工業平均指數現報35,045點，跌427點或1.2%；標普500指數現報4,468點，挫50點或1.1%；納斯達克指數現報13,798點，瀉196點或1.4%。

列入觀察名單的銀行包括紐約梅隆銀行、美國Bancorp、Truist金融、道富銀行(State Street)及Northern Trust，其中紐約梅隆銀行及道富現跌介乎2%及4%。

至於10家小型地區性銀行包括M&T、Amarillo National Bank、Old National、Commerce Bancshares、Associated Banc-Corp、BOK Financial、Webster Financial、Prosperity Bancshares、Fulton Financial及Pinnacle Financial Partners。相關股份跌約1%至4%不等。