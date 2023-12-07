降評級展望憂北京反應 英媒：穆迪要求中國員工WFH 香港分析師勿北上

穆迪發言人回應指，維護評級流程的機密及完整性至關重要，因此無法對與評級相關的內部討論作回應。（路透社資料圖片）

國際評級機構穆迪周二（5日）將中國評級展望由「穩定」下調至「負面」，昨日（6日）亦將香港的評級展望從「穩定」下調至「負面」，中國財政部及內地官媒隨即反駁。英國《金融時報》今日（7日）引述知情人士指，穆迪在公布中國評級前，要求中國員工本周在家工作（WFH），亦建議香港分析師暫時避免前往內地。公司內部相信此舉是擔心北京方面對評級展望的反應。

穆迪發言人回應指，維護評級流程的機密及完整性至關重要，因此無法對與評級相關的內部討論作回應。