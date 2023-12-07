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財經
2023-12-07 17:35:01

降評級展望憂北京反應 英媒：穆迪要求中國員工WFH 香港分析師勿北上

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穆迪發言人回應指，維護評級流程的機密及完整性至關重要，因此無法對與評級相關的內部討論作回應。（路透社資料圖片）

穆迪發言人回應指，維護評級流程的機密及完整性至關重要，因此無法對與評級相關的內部討論作回應。（路透社資料圖片）

國際評級機構穆迪周二（5日）將中國評級展望由「穩定」下調至「負面」，昨日6亦將香港的評級展望從「穩定」下調至「負面」，中國財政部及內地官媒隨即反駁。英國《金融時報》今日（7日）引述知情人士指，穆迪在公布中國評級前，要求中國員工本周在家工作（WFH），亦建議香港分析師暫時避免前往內地。公司內部相信此舉是擔心北京方面對評級展望的反應。

穆迪發言人回應指，維護評級流程的機密及完整性至關重要，因此無法對與評級相關的內部討論作回應。

主管沒明言原因 「但大家都知為甚麼」

報道引述兩名知情的穆迪員工指，有部門主管上周五向員工表示，北京及上海的非行政職員本周不應回公司上班，改為在家工作。有員工表示雖然主管沒明言原因，「但大家都知道為甚麼，我們怕被官方搜查。」有員工亦透露，公司建議在香港工作的分析師應暫時避免前往內地。

報道引述員工指，政府一旦搜查穆迪辦公室，在家工作可以防止大量員工集中同一地點被審問，但該員工認為中方搜穆迪辦公室的機會不大。

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官媒批報告結論有失偏頗

內地官媒《經濟日報》發文，引述業內專家指出穆迪報告對於中國經濟運行的深層次理解存在明顯欠缺，結論有失偏頗。國家財政部亦表示失望，認為穆迪對於中國經濟的擔憂是不必要的。

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