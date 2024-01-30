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財經
2024-01-30 18:14:09

陳啟宗退任恒隆董事長 強調身體無問題 交棒「擇日不如今日」｜業績之後

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陳啟宗退任恒隆董事長 強調身體無問題 交棒「擇日不如今日」｜業績之後

陳啟宗(右)稱，觀察了陳文博(左)4年，與董事會商討後發覺他有接班的可能性，才決定逐步交棒。(蘇文傑攝)

恒隆集團(010)及恒隆地產(101)於周二(30)除公布業績外，董事長陳啟宗退休成為另一焦點。陳啟宗將退任董事長、執行董事及執行委員會主席，並委任其兒子、副董事長陳文博，成為董事長及執行委員會主席。

陳啟宗在業績記者會上表示，今年已是74歲，強調自己身體沒問題，公司培養「接班人」超過十年，希望有更多屬於個人的時間和空間，故在去年向董事會提出請辭及正式退休。十多年前董事會已物色接班人，現在結果與當初預期脗合，「希望見到的都見到了」，所以會在今年4月的股東大會之後退任所有職務，笑言自己「唔會完全唔見咗，自己是一個比較active的人，會在公司保留小辦公室，有需要可以搵我，無需要我都會活得好快樂，自己會睇多啲書去多啲旅行，生活還是會多姿多彩」，相信繼任人陳文博和行政總裁盧偉柏有很大的自由度，去做為公司最好的事。

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陳文博：有挑戰才是好事 集團不會有大改變

陳啟宗指，在2014年之前「冇諗過由陳家的人接任，冇岩嘅人寧願搵外面人好過自己人」，但觀察了陳文博4年，與董事會商討後發覺他有接班的可能性，才決定逐步交棒。現時經濟環境不明朗，對於為何選擇此時交棒，陳啟宗認為，何時交棒都會有不同的挑戰，「如果唔係今日，聽日點樣又邊個會知，所以擇日不如今日」。

陳文博補充，有挑戰才是好事，可以有機會學習累積經驗，「如果在Blue Sky大晴天下交給反而無咁多機會去學習」，強調集團目前在走正確的發展方向，未來工作方式及公司策略不會有大改變，感謝爸爸咁多年來的指引。

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