陳啟宗退任恒隆董事長 強調身體無問題 交棒「擇日不如今日」｜業績之後

恒隆集團(010)及恒隆地產(101)於周二(30日)除公布業績外，董事長陳啟宗退休成為另一焦點。陳啟宗將退任董事長、執行董事及執行委員會主席，並委任其兒子、副董事長陳文博，成為董事長及執行委員會主席。

陳啟宗在業績記者會上表示，今年已是74歲，強調自己身體沒問題，公司培養「接班人」超過十年，希望有更多屬於個人的時間和空間，故在去年向董事會提出請辭及正式退休。十多年前董事會已物色接班人，現在結果與當初預期脗合，「希望見到的都見到了」，所以會在今年4月的股東大會之後退任所有職務，笑言自己「唔會完全唔見咗，自己是一個比較active的人，會在公司保留小辦公室，有需要可以搵我，無需要我都會活得好快樂，自己會睇多啲書去多啲旅行，生活還是會多姿多彩」，相信繼任人陳文博和行政總裁盧偉柏有很大的自由度，去做為公司最好的事。