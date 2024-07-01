陳德霖旗下SPAC匯德 擬併購東南亞電商解決方案平台

金管局前總裁陳德霖有份作發起人、並出任主席的特殊目的收購公司(SPAC)香港匯德收購公司(7841)已選定SPAC目標，為東南亞電商解決方案平台Synagistics，並於上月28日向聯交所提交新上市申請，以批准繼承公司股份及繼承公司特殊目的收購公司權證的上市及買賣。而特殊目的收購公司併購交易中的目標公司議定估值為35億元。

匯德收購上周五報7.3元，無成交，市值9.13億元。

Synagistics由李敘平、戴可欣及李育於2014年在新加坡創立，3人目前分別持股20.75%、6.44%及3.42%，另外阿里巴巴(9988)持有優先股。Synagistics去年虧損擴大至1億元，2022則蝕7,593.4萬元；收入7.32億元，多12.4%；毛利1.84億元，增56.6%。