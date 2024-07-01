陳德霖旗下SPAC匯德 擬併購東南亞電商解決方案平台

金管局前總裁陳德霖有份作發起人、並出任主席的特殊目的收購公司(SPAC)香港匯德收購公司(7841)已選定SPAC目標，為東南亞電商解決方案平台Synagistics，並於上月28日向聯交所提交新上市申請，以批准繼承公司股份及繼承公司特殊目的收購公司權證的上市及買賣。而特殊目的收購公司併購交易中的目標公司議定估值為35億元。
匯德收購上周五報7.3元，無成交，市值9.13億元。
Synagistics由李敘平、戴可欣及李育於2014年在新加坡創立，3人目前分別持股20.75%、6.44%及3.42%，另外阿里巴巴(9988)持有優先股。Synagistics去年虧損擴大至1億元，2022則蝕7,593.4萬元；收入7.32億元，多12.4%；毛利1.84億元，增56.6%。
將易名獅騰有限公司
匯德指，為符合目標集團企業形象及更好體現，繼承集團於交割後所開展的業務，建議待股東通過特別決議案於股東特別大會上批准後，將公司的英文名稱由「HK Acquisition Corporation」變更為「Synagistics Ltd」及將公司的中文名稱由「香港匯德收購公司」變更為「獅騰有限公司」，於交割後生效。
另外，預計除一名現任董事黃書雅外，匯德所有現任董事，即陳德霖、曾璟璇、曾慶淳、許照中、黃思豪、鄧惠瓊及張小衛將辭任董事，且提呈股東會以委任李敘平、戴可欣、金沁、張天膽、Selva Bryan Ratnam、Chow Andrew Heng Cheong及謝威廷為繼承公司董事，以及重新委任黃書雅為非執行繼承公司董事，將於交割後生效。
香港匯德收購公司由香港匯德有限公司持有20%，陳德霖全資擁有的Extra Shine則持有香港匯德有限公司51%；另外渣打大中華區前主席兼曾蔭權胞妹曾璟璇全資擁有的Pride Vision則持有32%。