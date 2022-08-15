陳德霖：匯德以大中華金融服務及科技公司為收購目標

陳德霖牽頭匯德首日掛牌，他表示，匯德會以大中華金融服務及科技公司為收購目標。（資料圖片）

由金管局前行政總裁陳德霖、渣打前大中華區主席曾璟璇發起的特殊目的收購公司（SPAC），香港匯德收購（7841）首日主板掛牌，是第三隻成功在港上市的SPAC。股價無升跌。

出任主席的陳德霖在上市儀式後表示，今次發起的SPAC會以大中華營運的金融服務及科技領域公司為收購目標，會考慮公司的業務可持續性，特別是ESG（環境、社會及管治）。

陳德霖說，最近市場波動較大，亦面對俄烏戰事的地緣政治局勢緊張，影響市場情緒和氣氛，在不太理想的環境下仍能成功集資10億元已十分高興。SPAC的成交量較普通新股低，主要是較少散戶參與，投資者套現意欲不太高，但認為新機制的門檻高，對投資者有更高保障。

陳德霖表示，雖然香港SPAC機制較其他地區較遲成立，門檻亦較高，但香港機制相對更保障投資人利益，仍是可取的機制。

他續稱，上市後將利用集團的網絡，聚焦大中華地區的金融服務及科技領域公司，物色能夠實現有意義增長的高質素公司作為收購目標，特別是在財務和ESG上都具備可持續增長，「而不是只有2、3年好」。

匯德首日掛牌無升跌 入場要每手115萬元

匯德收購由金管局前總裁陳德霖、渣打大中區前主席兼曾蔭權胞妹等發起的香港匯德收購，每手買賣單位為115,000股，初始價值為每手115萬元。

匯德收購招股時獲79名專業投資者入股，僅略高於聯交所訂立至少75人的要求，公司主席陳德霖在上市儀式後表示，近期市場波動性增加，地緣政治令投資情勢不甚理想，高興公司仍能成為第三家上市的SPAC。