陳茂波出席世界經濟論壇年會專題會議　稱香港積極擁抱金融創新　

陳茂波指出香港金融市場一直在全方位鞏固發展和提升

陳茂波在專題討論環節指出，縱使地緣政治或讓地區和全球金融市場承受較大的波動，但香港有穩健的金融體系和緩衝空間，營商環境自由開放，並堅定實施聯繫匯率。一項外國在港商會發表的最新調查顯示，國際投資者和企業都對香港的前景保持樂觀。他指出香港的金融市場一直在全方位鞏固發展和提升，證券市場、財富和資產管理業務等自回歸以來取得跨越式的發展。同時香港積極擁抱金融創新，包括發展數字資產，並予以合適的規管以促進其負責任及可持續發展。陳茂波在回應提問時表示，中國經濟穩中向前，高質量發展紮實推進，並加速推動高水平對外開放、互惠合作的國策。

陳茂波之後參與由世界經濟論壇發起的善資助力地球行動舉辦的主題會議。他指出香港作為國際金融中心，一直發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，一方面透過全鏈條金融服務，為綠色和轉型項目提供資金支持；另一方面銳意促成更多公營、私營和慈善界別的合作，例如通過舉辦「裕澤香江」等國際會議，匯聚全球不同類型基金，包括家族基金的決策人，推動全球財富與氣候項目的連結，促成更多影響力投資，為區域和全球的可持續發展作出更大的貢獻。