陳茂波出席達沃斯世界經濟論壇年會　探討防範國際不合作新常態

正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的財政司司長陳茂波，當地時間昨日出席世界經濟論壇領導人非正式午餐會議，與其他出席的70多名政商界領袖，探討全球各地應如何防範國際上出現不合作的新常態。

陳茂波表示願意與世界經濟論壇繼續加強不同領域的合作 陳茂波其後與世界經濟論壇創辦人及執行主席施瓦布會面。他向對方表示，特區政府和相關機構重視參與年會，一方面可向全球政商界領袖介紹香港最新的經濟和社會發展情況，以及在「一國兩制」下的獨特優勢；另一方面藉此掌握更多國際新趨勢，並與不同經濟體和界別代表交流看法和提出香港的觀點。陳茂波表示，願意與世界經濟論壇繼續加強在綠色轉型、金融服務發展、城市管理等不同領域的合作。

另外，陳茂波昨日分別與卡塔爾財政部長以及瑞士聯邦財政部國際金融事務國務秘書會面，包括討論如何進一步加強香港與兩地在商貿、金融服務和基建等範疇的合作。 陳茂波之後與美國加密貨幣交易平台上市企業Coinbase的負責人員，又與瑞士再保險的高級管理層會晤，介紹香港在強化作為國際風險管理中心的工作，包括推動巨災債券等創新產品的發展。他表示，香港會繼續積極推動更多參與大型基礎設施、投資項目的各地企業，進一步利用香港進行全方位風險管理，以及爭取更多海內外企業在港設立專屬自保公司。 陳茂波今日會繼續在瑞士的行程。 原文刊登於 香港電台