陳茂波參與世界經濟論壇年會活動介紹香港最新經濟情況和發展策略

財政司司長陳茂波繼續在瑞士達沃斯參與世界經濟論壇年會的活動行程。 陳茂波表示正爭取技術與創新支持中心在今年投入運作 陳茂波先出席由世界經濟論壇發起的善資助力地球行動舉辦的早餐會議，就如何善用金融以應對地球面對的不同危機分享觀點，又出席了「2025達沃斯‧財新CEO午餐會」並致辭，介紹香港最新的經濟情況和發展策略，如何利用「一國兩制」下「內聯外通」的優勢，尤其在創科領域與粵港澳大灣區兄弟城市相互協作的獨特優勢，吸引世界各地的企業和人才來港發展。

出席論壇年會期間，陳茂波與世界知識產權組織總幹事鄧鴻森會面，就加強與該組織在知識產權保護、制度發展和人才培訓等方面交換意見。陳茂波說在國家的堅實支持下，香港正大力推進成為國際創科中心和區域知識產權貿易中心的工作。他特別感謝該組織支持香港籌建技術與創新支持中心，並表示香港正爭取中心在今年投入運作。

陳茂波又與阿聯酋經濟部外貿國務部長會面，就加強彼此在金融和貿易等方面的雙邊合作，以及共同關心的全球和區域議題交換意見。

陳茂波晚上出席騰訊財經舉辦的「2025冬季達沃斯願景晚宴」，並以「連結全球合作 從香港再出發」為題致辭。他闡述面對日益複雜的國際大環境下，香港如何發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和優勢，找到新機遇和新定位，在貢獻國家高水平對外開放的同時，也為全球的企業和投資者創造價值和機遇。 原文刊登於 香港電台