陳茂波外訪法國介紹香港經濟優勢　鼓勵到港開創商機

財政司司長陳茂波周四（23日）外訪法國巴黎，向當地的商界和金融界推廣香港的獨特優勢，並到訪企業，鼓勵他們到香港開創商機。期間他出席早午餐會，向法國金融機構和商界領袖介紹香港的最新情況，包括經濟和金融狀況、資產市場表現，以及特區政府正全力拼經濟、謀發展的各項舉措。

陳茂波強調，香港在「一國兩制」下，繼續實施普通法，保持自由開放、友善高效的營商環境，資金、貨物、人員和資訊自由流通，聯繫滙率制度有序運作，金融監管制度與國際接軌，法治與治安良好。他亦重點介紹特區政府積極吸引企業和人才的政策和成效，並鼓勵法國金融機構和企業，利用香港作為平台，開拓內地和亞洲的市場。

陳茂波亦和與會者就多個議題進行深入的交流，包括完成《基本法》第23條立法後香港的營商環境、香港與中東及東南亞地區的經貿投資概況、內地與香港金融市場互聯互通的持續推進、中央近期推出深化內地與香港資本市場合作的措施、本港的創科發展、風投創投的生態和機遇，以及加強香港和法國在綠色和轉型金融方面的合作等。

陳茂波其後到訪一家法國研發傳感器晶片的企業Prophesee。該企業在投資推廣署的協助和香港科技園公司的支持下，於去年在香港展開業務，並正與香港應用科學研究院進行技術合作，稍後將在香港設立地區總部，拓展內地以及亞洲地區的市場；又參觀了經營巴黎公共交通系統的企業RATP，歡迎該企業積極考慮參與，將有關知識和技術帶到香港。