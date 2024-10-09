陳茂波稱新修訂CEPA協議　豐富服務內容加速發展新質生產力

財政司司長陳茂波與國家商務部國際貿易談判副代表李詠箑下午在政府總部，簽署關於修訂《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉（CEPA）服務貿易協議》的協議二。 簽署儀式在行政長官李家超的見證下進行，陳茂波在儀式後致辭表示，在新協議中，內地在多個香港具有優勢的服務領域，譬如建築工程、檢測和認證、電訊、電視、電影、金融及旅遊服務等，降低相關的市場准入門檻，同時放寬香港專業人士到內地提供服務的要求，讓更多香港企業和專業人才能以更優惠的待遇，進入內地市場。

CEPA新協議明年3月1日實施 陳茂波說，新協議既能滿足內地消費者對優良服務的龐大的需求，也可以助力內地進一步增強服務業的競爭力，為國家加快發展新質生產力和推進高質量發展作出貢獻。新協議將在明年3月1日實施，陳茂波表示，當局會做好說明和推廣工作，協助業界用好修訂協議的各項優惠措施。

李詠箑致辭時表示，今次修訂是結合香港經濟發展的需要和香港業界的訴求，部分開放舉措，將在大灣區率先實行，以進一步推進大灣區的機制對接和規則銜接。下一步商務部將會同有關部門，做好協議簽署後的宣傳解讀，特別是落實工作，為香港由治及興提供有力支撐。 原文刊登於 香港電台