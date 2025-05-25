陳茂波：今年以來本港新股集資額逾760億元　較去年同期增逾7倍

財政司司長陳茂波表示，美國主權信貸評級早前被下調觸發美債孳息急升，多家正在內地訪問的外資大行表示，看好國家發展前景，將進一步加大對華投資。香港正全力搶抓機遇。

本年度香港新股集資額逾760億元

同時，他亦於司長網誌表示，過去一周本港新股市場熱鬧，迎來了今年來全球最大宗的新股上市。今年以來，本港新股集資額超過760億港元，較去年同期增加超過七倍，並已達到去年全年新股集資總額接近九成。



隨著公司遷冊的條例於上周五正式生效。措施公布當日，已有國際大型保險公司響應，宣布遷冊到香港，市場估計航運等其他行業的公司亦有機會陸續遷冊本港。陳茂波認為，從港股今年以來的出色表現，到更多的海內外公司在香港設立國際總部、研發中心和區域辦事處，都反映環球投資者和企業對香港的信心。另外他提到，當前的全球大局正深刻變化，香港在鞏固與傳統市場聯繫的同時，亦應積極開拓全球南方等新興市場，令「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色更為突顯。