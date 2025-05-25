陳茂波：今年以來本港新股集資額逾760億元　較去年同期增逾7倍

財政司司長陳茂波表示，美國主權信貸評級早前被下調觸發美債孳息急升，多家正在內地訪問的外資大行表示，看好國家發展前景，將進一步加大對華投資。香港正全力搶抓機遇。
本年度香港新股集資額逾760億元
同時，他亦於司長網誌表示，過去一周本港新股市場熱鬧，迎來了今年來全球最大宗的新股上市。今年以來，本港新股集資額超過760億港元，較去年同期增加超過七倍，並已達到去年全年新股集資總額接近九成。
隨著公司遷冊的條例於上周五正式生效。措施公布當日，已有國際大型保險公司響應，宣布遷冊到香港，市場估計航運等其他行業的公司亦有機會陸續遷冊本港。陳茂波認為，從港股今年以來的出色表現，到更多的海內外公司在香港設立國際總部、研發中心和區域辦事處，都反映環球投資者和企業對香港的信心。另外他提到，當前的全球大局正深刻變化，香港在鞏固與傳統市場聯繫的同時，亦應積極開拓全球南方等新興市場，令「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色更為突顯。
與內地深化聯繫是本港巨大優勢
此外，針對過去曾有一些評級機構憂慮甚至看淡內地的經濟和地方財政狀況，並給出負面評價，又以香港與內地經貿關係緊密為由，對香港的信貸級別作出類似評價。陳茂波就反駁指，客觀事實和數據證明，內地經濟在全球不確定的環境中，依然穩中有進；國家亦有充足的政策空間和政策工具，以應對和化解各種風險挑戰。
他認為在目前地緣政治的挑戰下，中國維持穩定、可預期的政策環境，持續推進高水平對外開放，加上在科技創新、綠色轉型和數字經濟等方面不斷有所突破，並加速發展，是全球增長的重要動力之源。與內地深化聯繫，是香港長遠發展的巨大優勢。