陳茂波：地緣政治發展正提升而非削弱香港國際金融中心地位

陳茂波出席由英國《金融時報》與信和合辦的研討會時致辭指，數個月前美國政策出現重大轉變，為全球帶來新的不確定性，投資者重新評估風險，尋找具有透明、一致及穩定的政策環境，並有可信監管框架及熟悉法律制度的司法管轄區，亦令他們可以繼續追求回報，他認為香港是答案所在，很多金融機構亦擴大在港業務。

財政司司長陳茂波表示，地緣政治發展正在提升而非削弱香港的國際金融中心地位，香港亦正發展成全球領先的創新科技中心，形容全球只有少數城市能夠做到在兩方面保持領先地位，並有強勁發展勢頭。

他表示，今年初港股估值只是約12倍，隨著全球投資者意識到對中國市場配置不足，吸引大量資金流入。恒生指數今年以來升約3成，日均成交是去年的兩倍多，首次公開發行(IPO)集資額約280億美元，上市後再融資額更達610億美元。資產及財富管理業亦強勁增長，首8個月香港註冊基金錄得淨流入450億美元；銀行存款至今亦增長10%至逾2.4萬億美元。

陳茂波認為，隨著地緣經濟格局重塑加快區域經濟合作，促進區內貿易及投資，中國與東盟及中東合作，香港亦可發揮關鍵作用，連結市場及引導資金流動，促成企業合作並提供專業支援。