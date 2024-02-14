陳茂波：對龍年審慎樂觀穩步快進　將爭取港股ETF在沙特掛牌

港交所周三（14日）舉行龍年新春開市儀式，財政司司長陳茂波在儀式上致辭指，香港「超級聯繫人」角色有新的發展，對龍年抱審慎樂觀預期，他又指，將爭取港股ETF在沙特掛牌。
陳茂波致辭表示，香港正值新發展階段，今年的基調為穩中求進，希望本港可以穩步快進，地緣政局以至全球供應鏈的佈局，變化讓不少內地和海外企業，都感到有迫切需要開拓亞洲市場和設置地區總部，新的形勢讓香港「超級聯繫人」角色有新的發展，故對龍年有審慎樂觀預期。
陳茂波：港股或有「龍年效應」
陳茂波提及，過去4次龍年港股都有回報，最好的是2012年，當時全球主要央行放寬貨幣政策，有利投資情緒，當時恒生指數全年累積上升15%。他形容，今年股市或有「龍年效應」，因市場普遍認為歐美息口已見頂，並且會逐步回落，加上內地經濟穩中向好，這些因素會對投資情緒和資產市場帶來正面的氣氛。
他指，去年種種因素叠加致本港股市受壓，但在個別板塊仍取得不錯成績，如ETF去年每日平均成交額較2022年上升20%，總交易額超逾2.8萬億元，創歷史新高；而互聯互通在過去一年亦擴大「北向通」和「南向通」的範圍。
月底將舉行首個「綠色周」
陳茂波又預告在2月底，香港將會舉行歷來首個「綠色周」，綠色科技和綠色金融生態圈的不同機構和投資者將會匯聚香港，香港在連接國際和内地的綠色資金、項目和企業的作用必定會更為明顯。