陳茂波：對龍年審慎樂觀穩步快進　將爭取港股ETF在沙特掛牌

港交所周三（14日）舉行龍年新春開市儀式，財政司司長陳茂波在儀式上致辭指，香港「超級聯繫人」角色有新的發展，對龍年抱審慎樂觀預期，他又指，將爭取港股ETF在沙特掛牌。

陳茂波致辭表示，香港正值新發展階段，今年的基調為穩中求進，希望本港可以穩步快進，地緣政局以至全球供應鏈的佈局，變化讓不少內地和海外企業，都感到有迫切需要開拓亞洲市場和設置地區總部，新的形勢讓香港「超級聯繫人」角色有新的發展，故對龍年有審慎樂觀預期。