陳茂波：本港成為資金避險安全港　銀行存款總額升至逾19萬億港元

財政司司長陳茂波在網誌表示，受到地緣政局的影響，全球投資者都重新評估其資產組合的風險，並調整投資策略、分散風險，香港成為資金避險的安全港。本港銀行存款總額繼去年上升7%後，今年來進一步上升超過10%至逾19萬億港元；新股集資活動領先全球、財富管理業界蓬勃發展、與世界各地的金融合作也持續深化，這些都反映國際資金垂青香港市場。

陳茂波又提到，今年以來多隻重磅新股集資，亦吸引了不少來自西方以至中東的基石投資者參加。近來不少來港參會的國際金融領袖，都表示其機構正計劃在港增聘人手、擴充規模。