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財經
2024-03-13 18:04:00

陳茂波：短期內不會就「稅制改革」作公眾諮詢　免引起不必要擔憂

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陳茂波：短期內不會就「稅制改革」作公眾諮詢　免引起不必要擔憂

陳茂波：短期內不會就「稅制改革」作公眾諮詢　免引起不必要擔憂

財政司司長陳茂波周三（13日）出席香港專業聯盟午餐會時表示，政府內部正不斷檢視本港稅制，他表示，就檢視稅制方面，短期內不會就「稅制改革」作公眾諮詢，以免引起社會有不必要擔憂或被人「唱衰」。

資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖）

陳茂波：稅制太超前會「趕客」

陳茂波表示，因需要考慮國際競爭力，故稅制既不能「蝕章」，但也不能太超前，否則會「趕客」。他提及，目前全球稅制的差異在過去幾年收窄，過往一些地方被認為是「稅務天堂」，空間已愈來愈少，因此在檢視稅制方面，本港現階段展開大範圍諮詢、討論並不合適，以免引起社會有不必要擔憂，甚至被人「唱衰」。

陳茂波：政府「底氣足」終定樓市全面撤辣

有關樓市方面，陳茂波稱，自預算案宣布樓市全面撤辣後，樓市轉為平穩，交投量增加，辣招期間抑制的購買力得以釋放，加上金管局修訂宏觀審慎監管措施，減輕供樓人士的負擔，置業人士貸款及入市都較方便。他展望，未來3至4年的一手樓單位供應達11萬個，在供應較穩定下，政府「底氣足」決定樓市全面撤辣。

陳茂波期望2至3年後能恢復收支平衡

此外，陳茂波稱，政府今年起，連續3年每年節省經常開支1%，但開源面對一定限制，若現時大幅加稅是不智的做法，又形容預算案在開源方面已相對「好忍手」，又指政府以壓縮開支為主，以增加收入為副去收窄財赤，期望2至3年後能恢復收支平衡。

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