陳茂波：考慮加大財政整合力度 要求不同部門重新調配資源

財政司長陳茂波在網誌表示，新一年正全速推進各方面的工作，包括《財政預算案》的公眾諮詢。他表示，去年的財政預算案已提出實施一套全面的「財政整合計劃」，具體措施包括在今個以及未來兩個財政年度，每年各削減百分之一的經常開支。考慮到現時的經濟和財政狀況，正考慮加大財政整合的力度，進一步控制開支增幅，包括要求政府不同部門，再審視其資源分配和工作先後優次，並透過重新調配資源，更好應對社會需要。

稱個別資助計劃對財政構成長遠壓力

另一方面，他指個別資助計劃所涉及的開支增幅，對政府財政構成顯著的長遠壓力，這些計劃的運作模式無可避免需要檢視。就此，他指聽到社會上很多不同意見，包括如何讓有關計劃的運作能達致財政上的可持續。