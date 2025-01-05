陳茂波：考慮加大財政整合力度 要求不同部門重新調配資源

財政司長陳茂波在網誌表示，新一年正全速推進各方面的工作，包括《財政預算案》的公眾諮詢。他表示，去年的財政預算案已提出實施一套全面的「財政整合計劃」，具體措施包括在今個以及未來兩個財政年度，每年各削減百分之一的經常開支。考慮到現時的經濟和財政狀況，正考慮加大財政整合的力度，進一步控制開支增幅，包括要求政府不同部門，再審視其資源分配和工作先後優次，並透過重新調配資源，更好應對社會需要。
稱個別資助計劃對財政構成長遠壓力
另一方面，他指個別資助計劃所涉及的開支增幅，對政府財政構成顯著的長遠壓力，這些計劃的運作模式無可避免需要檢視。就此，他指聽到社會上很多不同意見，包括如何讓有關計劃的運作能達致財政上的可持續。
開源需兼顧社會實際狀況 不能操之過急
在開源方面，在衡量不同選項時，他指有幾個重要考慮，包括需要兼顧社會實際狀況，不能操之過急，避免削弱經濟恢復的動力；需要保持香港簡單低稅制的競爭優勢，以及以「能者多付」為原則，儘量減低對一般普羅市民的影響。事實上，去年預算案中提出並已落實的酒店房租稅和薪俸稅標準稅率兩級制，都是循著這個方向和思路。
陳茂波指，只有透過更好的發展經濟，才能創造資源以支持推行各種社會服務，才能為市民創造更多更好的就業機會。與此同時，公共財政的可持續性，也要正視和梳理。這關乎到經濟和社會的穩定，也關係到社會服務的持續提升。