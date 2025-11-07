陳茂波：近期大量寫字樓面獲承租　香港助內地企業走出去

陳茂波出席香港會計師公會年度晚宴時致辭指，來自東南亞、中東及中亞的企業，亦視香港為進入內地市場的跳板，過去約一年，先後有泰國、印尼、哈薩克、新加坡企業來港上市，並即將迎來首家來自阿聯酋的中東企業。

財政司司長陳茂波表示，國策鼓勵內地企業走出去，很多企業選擇利用香港作為平台籌集資金，需要金融及專業服務，並以香港作為離岸研發及人才中心。他指，近期本港大量寫字樓面獲承租，部分內地公司甚至租用整幢寫字樓，設立區域及國際總部。

他表示，政府設立小組協助企業順利落戶香港，並拓展海外業務。會計界亦有機遇，能夠利用專業知識、國際經驗等，協助企業擴張。面對人工智能急速發展帶來挑戰，既要提升自身技能，亦要充分利用這項工具。

另外，他說，會計界在綠色轉型亦發揮重要作用，包括追蹤碳排放足跡、提供可持續發展轉型策略建議等。政府正努力分階段推進財務報告全面採用國際可持續準則理事會(ISSB)標準，目標2028年前做到。

陳茂波又提到，地緣政局緊張重塑全球貿易秩序，多邊主義走向區域化，區域內多邊或雙邊合作加強，即使面臨眾多外部壓力，中國仍穩步前進。他指，香港正步入新時代，而在一國兩制框架下，香港將繼續發揮「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色。