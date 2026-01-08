陳茂波：香港今年經濟應穩步前進　IPO集資額非常可能超去年

財政司司長陳茂波表示，目前政府研判香港今年經濟應穩步前進，將於下月公布的財政預算案公布具體增長測算。他又認為，本港金融市場暢旺的效果，需時傳遞至更廣泛行業。他表示，近期零售及餐飲等回穩，甚至有輕微增長，業界需要轉型創新，若有政策協助期望亦可提出。 香港在委內瑞拉投資小 惟要居安思危 對於委內瑞拉政局動盪，陳茂波接受經濟日報專訪時說，香港在委內瑞拉的投資相當相當小。但他指，香港要居安思危，在一國兩制下，會受地緣政治影響，因此數年前已就金融市場作出應對預案，當中考慮到香港是國家的國際金融中心，如果遇到甚麼情況，內地監管機構亦會給予香港很大支持。

企業排隊等候上市勢頭強勁 陳茂波預期，今年香港首公開招股(IPO)市場穩中有進，審慎樂觀，IPO集資額非常可能超越去年。他認為，內地企業選擇到美國以外的地方上市，除了香港沒有更好選擇。現時排隊等候上市勢頭強勁，創科及前沿科技企業相當多。 他又表示，港交所上半年將就「T+1」結算周期運作模式諮詢市場意見。對於美國納斯達克證券交易所計劃將交易時間，由16小時延長至23小時，每周5日。陳茂波說，金融競爭是全球性，會密切留意有關交易所做法，但認為港股應否跟隨言之尚早。



與龍頭企業商討落戶北部都會區 另外，陳茂波表示一些龍頭企業正與特區政府商討落戶北部都會區，強調要盡快引入，讓龍頭企業連同產業鏈的上中下游公司，一起落戶北都。陳茂波提到，政府在地價方面可以讓利，但要展示到對香港經濟及就業等有重大貢獻。他說，在商討過程中，有些大企業提出特區政府可否入股，他認為企業並非出於缺錢，而是想顯示政策承擔，屬於長期承諾。 北都地價可讓利 政府對投資入股持開放態度 陳茂波表示，政府對投資入股持開放態度，如果值得的話，政府亦會考慮。他又強調，特區政府本身是一個品牌，若政府是股東或是產品的用家，對企業出去推銷會有很大幫助。

政府早前已成立北都首間產業園公司，陳茂波說，整個北都佔地約300平方公里，相當於香港總面積約三分一，不可能只設立一間產業園公司，但設立多少間要視乎需要，現時言之尚早。 原文刊登於 香港電台