陳茂波：香港今年股市樓市「價量齊升」料明年經濟保持良好勢頭

財政司司長陳茂波在網誌撰文表示，今年資產市場表現進一步改善、資金持續流入，訪港旅客人數增加，整體出口和固定資本投資表現良好，本地消費亦趨穩，料本港今年經濟增長將加速至3.2%，略高於年初時的預測。另外，出口和投資表現良好，是帶動經濟的主要動力，而股市和樓市「價量齊升」，也鞏固了市場的正向預期。 陳茂波指，港股今年表現亮麗，連續第二年上升，截至上周，恒生指數收報25,818點，較去年底升約29%，以升幅計，將是自2017年以來表現最好的年份，在全球主要股市中表現亦名列前茅。這升勢有着活躍的成交量支撐，新股集資額按年上升超過兩倍；大市交投及上市後的後續融資額均按年增加約一倍。今年首十一個月，港股平均每日成交額接近2,600億元。IPO集資額高踞全球第一，截至本月中已超過2,700億元，其中四家的上市集資額更排在今年全球十大新股之列。

同期，已上市企業後續融資額超過5,100億港元。資產及財富管理業務方面，今年首九個月，在香港註冊成立的證監會認可基金的資金淨流入超過410億美元，已較去年全年的數字升超過1.5倍。 住宅物業市場亦持續活躍，今年首十一個月的買賣宗數接近57,000宗，按年升約16%，是連續第二年增加。樓價累升約3%，租金升約4%，市場對住宅樓市前景普遍持正面預期。至於寫字樓市場氣氛亦有所改善，首十個月成交量較去年同期增加74%，甲級寫字樓空置率亦輕微回落。

陳茂波表示，本港經濟已連續第三年保持增長勢頭，拉動經濟的三頭馬車今年來均有良好表現。整體出口在今年首三季表現亮眼，繼續是增長的主要貢獻力量。固定資本投資今年首三季上升2.5%，單計第三季度升幅更擴大至4.3%，是四個季度以來表現最好的一季，主要是受機器、電子設備、軟件及其他設備和知識產權產品的投資大升所支持，相信與企業普遍積極自動化、數據化和數字化有關。至於私人消費亦受惠於資產市場復蘇及整體市場氣氛改善，今年首三季上升0.9%，扭轉去年同期的跌勢。

展望明年，陳茂波表料本港經濟可望保持良好的勢頭。市場普遍預期環球經濟即使動力放緩，但仍可維持溫和擴張，而內地以至亞洲整體仍是主要的增長引擎，這些都將繼續為香港經濟提供重要支撐。此外，市場一般預計息率下調，也有利營商及投資氣氛。 他又提到，2026年是國家「十五五」規劃開局之年，政府將更積極主動對接國家發展戰略，金融、創科和貿易將是香港三個重要的發展引擎。