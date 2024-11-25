陳茂波：香港是內地企業出海首選地　可提供綠色籌融資等服務

財政司司長陳茂波表示，大灣區是內地經濟活動最強、開放程度最高的地區之一，國企民企都蓬勃發展，創科能力強，大灣區至今已誕生5000家上市公司。 陳茂波在一個論壇上致辭時表示，在地緣政治、國際貿易形勢複雜的情況下，國家支持內地企業進軍海外，預期大灣區企業將會在國家開放戰略中扮演「排頭兵」的角色，香港在大灣區企業國際化這個發展進程中，可以為內地企業提供國際化、高質量、全條鏈、綠色籌融資等服務。

陳茂波指，在地緣政治的陰霾下，內地企業現在到西方市場籌融資，面對前所未有的挑戰，香港會因應形勢，推動更多證券和金融市場改革，以匯聚更多海內外資金。而過去香港已就上市規則作出改革，在債券、綠色金融等方面，於亞洲處於領先地位。