陳茂波：香港是內地企業出海首選地　可提供綠色籌融資等服務

財政司司長陳茂波表示，大灣區是內地經濟活動最強、開放程度最高的地區之一，國企民企都蓬勃發展，創科能力強，大灣區至今已誕生5000家上市公司。 陳茂波在一個論壇上致辭時表示，在地緣政治、國際貿易形勢複雜的情況下，國家支持內地企業進軍海外，預期大灣區企業將會在國家開放戰略中扮演「排頭兵」的角色，香港在大灣區企業國際化這個發展進程中，可以為內地企業提供國際化、高質量、全條鏈、綠色籌融資等服務。
陳茂波指，在地緣政治的陰霾下，內地企業現在到西方市場籌融資，面對前所未有的挑戰，香港會因應形勢，推動更多證券和金融市場改革，以匯聚更多海內外資金。而過去香港已就上市規則作出改革，在債券、綠色金融等方面，於亞洲處於領先地位。
他提到，香港是全國企業出海的首選基地，儘管國際貿易環境複雜多變，不少内地企業已因應時勢，將產業鏈和供應鏈布局，調整至全球南方和一帶一路國家，在這個過程中，企業需要香港為項目和貿易融資，以及提供專業服務，資金和人才亦匯聚香港。
積極深化新興市場關係 開拓資金來源
他指，香港將會更好發揮超級聯繫人和超級增值人的角色，積極深化與東南亞和中東等新興市場的關係，以開拓更多新的資金來源。特區政府會繼續推動簽訂更多自由貿易協定，並會組織更多香港及大灣區商務代表團走出去，同時亦會促進更多不同新興市場代表團來港。
原文刊登於 香港電台