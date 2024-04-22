陳茂波：香港綠色金融優勢與國際高度接軌　有能力貢獻國家升級轉型

財政司司長陳茂波出席APEC中國工商理事會香港論壇開幕式，他表示，三年的新冠疫情、加上地緣政治的演變，全球產業鏈和供應鏈布局重塑，當中有挑戰，也有機遇。他又指，香港綠色金融優勢與國際高度接軌，認為有能力貢獻國家，以至全球的產業鏈、供應鏈升級轉型。

陳茂波指出，香港在「一國兩制」的獨特安排下，是全球唯一滙聚中國優勢和國際優勢的城市，相信香港有能力貢獻國家以至全球產業鏈和供應鏈的升級轉型，助力增強其韌性和穩定性。

陳茂波稱，在「十四五」規劃下，國家給予香港「八大中心」的功能，包括發展成為「國際創科中心」，並正積極推動香港、深圳和其他大灣區城市在創科上的進一步聯動發展，讓香港滙聚更強的創科力量，支持國家以至區域的產業和供應鏈朝數字化、高端化、智能化等方向發展。

陳茂波：香港能助力內地進行低碳轉型

陳茂波提到，香港是國際金融中心，綠色金融優勢明顯，綠色標準和認證也與國際高度接軌，受到國際投資者的信任，過去三年，在香港發行的綠色和可持續債務金額領先亞洲，當中綠色債券佔整個亞洲市場的三分之一，指香港能助力內地以及區內產業，尤其是碳排放密集和高污染的行業，進行低碳轉型。