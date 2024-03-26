陳茂波：香港資產市場表現未如預期　料全年GDP增長2.5%至3.5%

美國非牟利民間智庫米爾肯研究院（Milken Institute）首度在香港舉辦全球投資峰會，會上財政司司長陳茂波致詞，他指，料本港GDP全年增長2.5%至3.5%，又指香港資產市場表現未如預期，不只是由高利率環境造成，也可能是因地緣政治影響。

陳茂波在峰會致詞時提及香港資產市場表現，他說表現未如預期，去年樓價跌近7%，港股跌約14%，兩者交投有所減少，重申資產市場表現差異，不單由高利率環境造成，也可能是地緣政治緊張局勢、資本流動和投資情緒的影響所造成，故政府短期政策目標要穩定信心。

陳茂波表示，當局透過即時措施來提振信心，包括取消所有住宅物業需求管理措施、落實促進股票市場流動性專責小組的建議，並透過舉辦更多大型盛事推動本港品牌等；中長期方面則推動高質量發展，包括推動本港綠色發展及數字經濟等。

陳茂波強調香港「超級聯繫人」角色

陳茂波又說，在「一國兩制」安排下，香港是全球唯一具備內地及國際優勢交匯的城市，又強調本港的超級聯繫人及超級增值人角色，亦正計劃引入穩定幣的監管制度。

有關綠色和可持續金融，他認為，香港在亞洲發揮先鋒作用，本港將努力成為首批本地可持續發展披露，與國際可持續準則理事會(ISSB)保持一致的司法管轄區之一。