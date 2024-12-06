陳茂波：香港須守好金融安全　防範金融市場潛在波動和衝擊

財政司司長陳茂波出席一個論壇時表示，在不確定的世界大局中，國家持續推進高質量發展，認為香港必須要守好金融安全，防範金融市場可能出現的波動和衝擊。他強調，安全是發展的前提，沒有安全增長和發展會淪為空談。香港必須用好一國兩制的獨特優勢，繼續加強聯通內外，加速發展。他指，歷史證明，香港總是能夠在轉變及挑戰中，找到新定位，有新作為。

陳茂波：香港不能只靠傳統優勢必須銳意改革

陳茂波引述國務院港澳辦主任夏寶龍稱，香港不能只靠傳統優勢，必須銳意改革，陳茂波認為並不表示要放棄所有，而是傳統優勢產業和新興產業兩頭並進，一方面提升競爭力，同時實現經濟結構多元化發展。