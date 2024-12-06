陳茂波：香港須守好金融安全　防範金融市場潛在波動和衝擊

財政司司長陳茂波出席一個論壇時表示，在不確定的世界大局中，國家持續推進高質量發展，認為香港必須要守好金融安全，防範金融市場可能出現的波動和衝擊。他強調，安全是發展的前提，沒有安全增長和發展會淪為空談。香港必須用好一國兩制的獨特優勢，繼續加強聯通內外，加速發展。他指，歷史證明，香港總是能夠在轉變及挑戰中，找到新定位，有新作為。
陳茂波：香港不能只靠傳統優勢必須銳意改革
陳茂波引述國務院港澳辦主任夏寶龍稱，香港不能只靠傳統優勢，必須銳意改革，陳茂波認為並不表示要放棄所有，而是傳統優勢產業和新興產業兩頭並進，一方面提升競爭力，同時實現經濟結構多元化發展。
陳茂波指出，地緣政治仍然是重要的風險因素，潛在貿易摩擦或進一步干擾全球供應鏈穩定及產業鏈布局，甚至影響全球經濟增速。他提到，不少內地企業將供應鏈和產業鏈布局全球南方和一帶一路國家，過程中需要專業諮詢服務，香港可鼓勵內地企業出海時，來港建設高增值供應鏈管理中心、國際或區域地區總部、財資中心等。
陳茂波：北部都會區是香港的新增長空間
他又說，本港發展需要地理空間，北部都會區正是香港的新增長空間，支持發展創科、物流和高增值配套產業等。北都將會採用多元土地開發模式，包括片區開發，由發展商統籌發展大面積用地，這種政商合作模式將會讓企業更全面、深入和靈活參與北都建設，讓基建、交通、社區建設和產業發展相互配合，加快提升經濟發展動能。
原文刊登於 香港電台