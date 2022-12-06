陸金所明年1月6日起退出香港零售業務

平保旗下陸金所香港明年1月6日起退出香港零售業務。（網上圖片）

中國平安（2318）聯營企業陸金所控股旗下陸金所香港，宣布退出零售業務，為最大程度減低對用戶的影響，已安排同屬平安集團旗下的平證證券（香港），於服務暫停後，為客戶提供第1類受規管服務。

外電報道，陸金所香港發送給客戶的服務變更通知指，明年1月6日起，將無限期暫停註冊、開戶、充值、產品認購、基金定投以及其他新產品或新服務的申請，僅提供資產轉移、資產變現、取現、換匯等服務。

通知指出，平證證券（香港），已獲證監會第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）的牌照。

據報道，陸金所的用戶可以於明年1月5日前申請將資產轉移至平證證券香港，需在申請轉移時間內，按提示完成授權及開戶，並進行資產轉移。客戶須於明年3月2日或之前反饋，在此之後陸金所香港將不再提供資產轉移服務。

用戶可於 1 月 5 日前申請將資產轉移至平證證券香港

根據陸金所官網顯示，陸金所主要從事證券交易，手機APP「陸香港」於2020年8月8日正式上線，作為香港線上綜合理財平台提供財富管理服務。2021年7月推出其首個開放式智能投資顧問平台，並於2021年11月推出股票交易功能；同時為金融機構提供雲計算技術及服務、技術和營運支援等一站式金融科技解決方案。

今年5月9日，陸金所控股等11家中概股公司被美國證券交易委員會（SEC）納入「除牌」名單。今年8月中旬，市場有消息稱，為了對沖美國市場退市風險，陸金所控股已計劃於今年下半年在香港上市。陸金所控股聯席行政總裁計葵生也才於11月25日的財報電話會議中表示，正就赴港上市一事繼續與監管單位保持密切聯繫，並隨時準備在獲得監管機構批准的情況下，儘快啟動在香港上市的計劃。對於陸金所將退出零售端業務，陸金所控股回應稱，這次業務調整出於陸香港整體經營戰略考量，以更好地整合資源、業務聚焦。