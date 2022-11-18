陽光100中國旗下溫州世和獲內地法院裁定破產重整

陽光100中國（2605）刊發公告表示，上周五收到浙江省溫州市中級人民法院的裁定，受理集團間接全資子公司溫州世和生態城開發有限公司的破產重整申請，並裁定重整資產具有價值和可行性，已指定浙江光正大律師事務所為管理人，以重整債務。

陽光100中國指出，溫州世和主要業務為房地產開發，申請破產重整是基於溫州世和的資產不足以還清截至上月19日、總金額約57億元人民幣的到期債務。

集團正評估重整對整體業務經營、財務狀況及償債能力可能存在的不利影響，但認為有關申索涉及的到期債務金額，與集團所知的金額差距很大，正就有關裁定尋求法律意見，並正與相關債權人和金融機構溝通，以核實申索金額。

旗下温州世和資產不足抵債

總部設於北京的陽光100中國於6月底公布，2002年債券於2022年6月29日到期，公司無法償還本金及應計但未付利息，因此已發生違約事件。當時該公司未償還本金約2.2億美元，應計及未付利息約2,846.9萬美元。違約事件亦將觸發集團若干其他債務工具的交叉違約規定，包括在新加坡上市的2023年到期的1.2億美元12%優先票據。由於尚未支付已到期的應計利息1,680萬美元，因而已發生票據違約事件。

陽光100中國自4月1日起於聯交所暫停買賣，直至刊發去年經審核年度業績，以及今年中期業績。