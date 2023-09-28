險企新猷｜友邦峻宇養生庭明開幕 服務高淨值客

友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯宣，「友邦峻宇養生庭」及「友邦峻宇會」於9月29日正式推出。

繼年初推出「友邦峻宇財富管理中心」後，友邦香港宣布，明天正式推出可平衡身心靈健康與制定個人化養生方案的「友邦峻宇養生庭」，以及成立「友邦峻宇會」為會員提供全面的財富管理、健康養生等，全面體現友邦香港針對高淨值客戶需要一站式理財及健康建議的殷切需求而制定的策略。

友邦保險｜成立友邦峻宇會 多角度完善服務

友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯表示，高淨值客戶群對財富規劃有高要求之外，同時特別重視健康，希望做到「雙平衡」的人生目標。集團推出的重點項目「友邦峻宇養生庭」，並成立「友邦峻宇會」，提供綜合健康管理、財富管理及尊享生活品味禮遇，多角度完善整個高淨值客戶策略，構建集身心健康、財富、醫療保障於一身的優質服務生態圈，於不同層面擔任他們的人生夥伴，以實踐「健康長久好生活」。