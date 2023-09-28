險企新猷｜友邦峻宇養生庭明開幕 服務高淨值客

繼年初推出「友邦峻宇財富管理中心」後，友邦香港宣布，明天正式推出可平衡身心靈健康與制定個人化養生方案的「友邦峻宇養生庭」，以及成立「友邦峻宇會」為會員提供全面的財富管理、健康養生等，全面體現友邦香港針對高淨值客戶需要一站式理財及健康建議的殷切需求而制定的策略。
友邦保險｜成立友邦峻宇會 多角度完善服務
友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯表示，高淨值客戶群對財富規劃有高要求之外，同時特別重視健康，希望做到「雙平衡」的人生目標。集團推出的重點項目「友邦峻宇養生庭」，並成立「友邦峻宇會」，提供綜合健康管理、財富管理及尊享生活品味禮遇，多角度完善整個高淨值客戶策略，構建集身心健康、財富、醫療保障於一身的優質服務生態圈，於不同層面擔任他們的人生夥伴，以實踐「健康長久好生活」。
她又指，高淨值客戶群忙於工作，往往忽略照顧自己的健康，容易處於「亞健康」狀態。是次與新世界(017)旗下Humansa仁山優社合作打造「友邦峻宇養生庭」，是瞄準高淨值客戶希望正視並改善「亞健康」問題，從養心、養身、養生三大範疇，例如由壓力管理、體能鍛煉和飲食管理等多方面入手，照顧他們的身心靈健康，提供保險以外的優質健康增值服務。