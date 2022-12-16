雅培退出中國奶粉市場 H&H國際料受惠最多升近一成六

美國最大嬰幼兒奶粉供應商雅培（Abbott）中國發聲明表示，雅培營養品將調整業務，以重點發展醫學營養品業務，並於未來一年逐步停止中國市場的嬰幼兒和兒童營養品的營運和銷售，而目前消費者則仍然可以在線上線下各渠道購買相關產品。

受到消息刺激，在內地配方奶粉擁有較大份額的H&H國際（1112）急升至1年多高位，暫時最多升近16%，高見17.7元，最新報17.24元，升幅12.5%，成交增至7,140萬元。

雅培中國表示，雅培的跨境電子商務平台將不受影響及繼續營運，從全球市場向中國消費者提供雅培嬰幼兒及兒童營養產品等，其他在中國的業務包括診斷、醫療器械和藥品等領域亦不受影響。位於嘉興的工廠，其營運同樣不受影響。在香港、澳門和台灣市場的營養品業務保持不變。

雅培：港澳台營養品業務保持不變

據資料顯示，雅培奶粉於2019年在中國銷售約50億人民幣，市場份額約6.2%，不過截至今年9月，尼爾森數據顯示雅培奶粉的市佔率已跌出前十名。

H&H國際早前公布截至今年9月底止首三季總收入達到91.84億人民幣，按年增長13.4%，其中嬰幼兒配方奶粉收入有36.35億元，按年跌2.2%，收入貢獻約4成。尼爾森的資料顯示，截至2022年9月30日止12個月，集團旗下合生元於中國內地整體嬰幼兒配方奶粉市場的份額為5.6%，對上12個月則為5.9%。公司過去兩個月升幅已超過1.4倍，今年低位為6.3元。