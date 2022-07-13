集資王天齊鋰業早段潛水逾11% 行政總裁： 對鋰價走勢有信心

天齊鋰業（9696）H股首日掛牌，開市即跌穿招股價，低開9.1%或7.5元報74.5元，最低見72.65元，較招股價82元跌超過11%。天齊鋰業最新報79.25元，仍要下跌3.35%。暫時成交約18億元。

執行董事兼行政總裁夏浚誠預期，短期內鋰供應趕不上需求，市場數據分析供需緊張將持續至2027年，因此對鋰價走勢有信心。至於股價表現，他認為是市場自由反應，並非企業可控制，公司將專注做好經營層面；至於被市場指估值偏高，他則提醒投資者應自行評估風險，並對網上評論進行分析。

行政總裁夏浚誠：短期內鋰供應趕不上需求

內地被稱為「私募一哥」的內地投者徐翔的妻子應瑩在微博發布《每周市場點評》，當中提到天齊鋰業戴維斯雙擊已達頂峰，價格被高估。天齊鋰業在深圳上市的A股的價格之後下跌，在H股掛牌前2日急跌，今早亦跌逾2.2%，最新報124.94元人民幣。

天齊鋰業是內地及全球領先鋰生產商，早於2010年8月底開始在深交所上市的。是次來港上市共發售逾1.64億股H股，並已引入中創新航科技、中國太保投資、LG Chem、太平洋資產管理、深圳市德方納米科技、四川能投及金山礦業等7名基石投資者，最終以上限定價，集資約130億元，成為本港今年來規模最大IPO。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及招銀國際。