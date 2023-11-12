雙十一｜阿里旗下天貓用戶規模創新高

阿里巴巴(9988)公布，旗下淘天集團(淘寶天貓)第十五屆天貓雙十一狂歡季結束，全周期內淘天集團的商品交易額(GMV)、訂單量及參與商家等指標，較去年同期相比均錄得同比正增長。截至11月11日凌晨0時，402個品牌成交額突破1億元人民幣；38,000個品牌成交額同比增長超過100%。 另外，天貓雙11售賣期間，提拱15%折扣的直降會場「官方立減」錄得2.1億個商品訂單，而專供源頭工廠性價比產品的會場「天天低價」則錄得近9,000萬個商品訂單。至於成交超過1億元人民幣的店播直播間達38個，佔成交破億直播間的逾60%；成交超過1,000萬元人民幣的店播直播間達451個。

淘天集團首席執行官戴珊表示，淘天的穩健表現反映集團用戶為先策略的成功，聚焦以價格力、多元化內容與人工智能驅動的技術，進一步優化消費者和商家體驗。品牌會員計劃在今年的雙十一中繼續發揮關鍵作用，突顯我們在支持商家培育可持續的長期消費者忠誠度和商機上的能力。