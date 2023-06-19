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財經
2023-06-19 11:50:00

雙櫃台正式推出　陳茂波：有利人民幣流動性及應用程度提升

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雙櫃台周一（19日）正式推出，陳茂波稱有利人民幣流動性及應用程度提升。(港交所)

港交所（388）「港幣–人民幣雙櫃台模式」周一（19日）正式推出，財政司司長陳茂波出席啟動儀式時形容，新制為本港股票市場立下一個重要里程碑，指對本地及全球離岸人民幣而言屬好消息，期待更多股份加入新的櫃台模式，並冀有利人民幣流動性及應用程度提升。

有利人民幣流動性及應用程度提升

陳茂波續稱，新制為本港股票市場立下一個重要里程碑，今次有24間上市公司率先採用雙櫃台，反映企業對制度投信心一票。

至於香港在中央的支持下，與人民銀行達成貨幣互換協議，陳茂波認為能確保本港有充足的人民幣流動性，希望未來擴大跨境人民幣流動渠道，提供更多的投資和風險管理產品，並升級相關基礎設施，以建立充滿活力的離岸生態系統，包括推動人民幣證券納入南向港股通，內地投資者可以使用在岸人民幣，直接投資港股，亦會繼續擴大互聯互通機制。

雙櫃台周一（19日）正式推出，陳茂波稱有利人民幣流動性及應用程度提升。(財政司)

首季內地跨境貿易用人幣比例超美元

陳茂波指出，2021年人民幣跨境使用總額超過36萬億元，按年增長近三成；今年首季內地跨境貿易收支中，使用人民幣比例更升至48%首超美元；而人民幣作為貿易及投資結算貨幣比例亦上升。

他認為，人民幣於跨境使用、國際儲備貨幣的比例上少於3%，存有具大進步空間，料未來人民幣國際化進程會加快，香港爭取更多的發展機會。

首批24間參與雙櫃台模式股份
（港幣櫃台，人民幣櫃台）

  • 恒生銀行（011，80011）
  • 新鴻基地產（016，80016）
  • 商湯集團（020， 80020）
  • 吉利汽車（175，80175）
  • 華潤啤酒（291，80291）
  • 港交所（388，80388）
  • 騰訊（700，80700）
  • 中海油（883，80883）
  • 中國移動（941，80941）
  • 聯想集團（992，80992）
  • 快手科技（1024，81024）
  • 比亞迪股份（1211，81211）
  • 友邦保險（1299，81299）
  • 小米（1810，81810）
  • 安踏（2020，82020）
  • 中國平安（2318，82318）
  • 李寧（2331，82331）
  • 長城汽車（2333，82333）
  • 中銀香港（2388，82388）
  • 美團（3690，83690）
  • 京東健康（6618，86618）
  • 京東（9618，89618）
  • 百度（9888，89888）
  • 阿里巴巴（9988，89988）
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