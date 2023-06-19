雙櫃台正式推出　陳茂波：有利人民幣流動性及應用程度提升

雙櫃台周一（19日）正式推出，陳茂波稱有利人民幣流動性及應用程度提升。(港交所)

港交所（388）「港幣–人民幣雙櫃台模式」周一（19日）正式推出，財政司司長陳茂波出席啟動儀式時形容，新制為本港股票市場立下一個重要里程碑，指對本地及全球離岸人民幣而言屬好消息，期待更多股份加入新的櫃台模式，並冀有利人民幣流動性及應用程度提升。

有利人民幣流動性及應用程度提升

陳茂波續稱，新制為本港股票市場立下一個重要里程碑，今次有24間上市公司率先採用雙櫃台，反映企業對制度投信心一票。

至於香港在中央的支持下，與人民銀行達成貨幣互換協議，陳茂波認為能確保本港有充足的人民幣流動性，希望未來擴大跨境人民幣流動渠道，提供更多的投資和風險管理產品，並升級相關基礎設施，以建立充滿活力的離岸生態系統，包括推動人民幣證券納入南向港股通，內地投資者可以使用在岸人民幣，直接投資港股，亦會繼續擴大互聯互通機制。