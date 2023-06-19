雙櫃台正式推出　陳茂波：有利人民幣流動性及應用程度提升

港交所（388）「港幣–人民幣雙櫃台模式」周一（19日）正式推出，財政司司長陳茂波出席啟動儀式時形容，新制為本港股票市場立下一個重要里程碑，指對本地及全球離岸人民幣而言屬好消息，期待更多股份加入新的櫃台模式，並冀有利人民幣流動性及應用程度提升。
有利人民幣流動性及應用程度提升
陳茂波續稱，新制為本港股票市場立下一個重要里程碑，今次有24間上市公司率先採用雙櫃台，反映企業對制度投信心一票。
至於香港在中央的支持下，與人民銀行達成貨幣互換協議，陳茂波認為能確保本港有充足的人民幣流動性，希望未來擴大跨境人民幣流動渠道，提供更多的投資和風險管理產品，並升級相關基礎設施，以建立充滿活力的離岸生態系統，包括推動人民幣證券納入南向港股通，內地投資者可以使用在岸人民幣，直接投資港股，亦會繼續擴大互聯互通機制。
首季內地跨境貿易用人幣比例超美元
陳茂波指出，2021年人民幣跨境使用總額超過36萬億元，按年增長近三成；今年首季內地跨境貿易收支中，使用人民幣比例更升至48%首超美元；而人民幣作為貿易及投資結算貨幣比例亦上升。
他認為，人民幣於跨境使用、國際儲備貨幣的比例上少於3%，存有具大進步空間，料未來人民幣國際化進程會加快，香港爭取更多的發展機會。
首批24間參與雙櫃台模式股份
（港幣櫃台，人民幣櫃台）
- 恒生銀行（011，80011）
- 新鴻基地產（016，80016）
- 商湯集團（020， 80020）
- 吉利汽車（175，80175）
- 華潤啤酒（291，80291）
- 港交所（388，80388）
- 騰訊（700，80700）
- 中海油（883，80883）
- 中國移動（941，80941）
- 聯想集團（992，80992）
- 快手科技（1024，81024）
- 比亞迪股份（1211，81211）
- 友邦保險（1299，81299）
- 小米（1810，81810）
- 安踏（2020，82020）
- 中國平安（2318，82318）
- 李寧（2331，82331）
- 長城汽車（2333，82333）
- 中銀香港（2388，82388）
- 美團（3690，83690）
- 京東健康（6618，86618）
- 京東（9618，89618）
- 百度（9888，89888）
- 阿里巴巴（9988，89988）