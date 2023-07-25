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財經
2023-07-25 15:08:43

雙櫃台｜恒指公司：人幣櫃台交易佔總成交0.7% 長遠有利人幣國際化

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雙櫃台｜恒指公司：人幣櫃台交易佔總成交0.7% 長遠有利人幣國際化

恒生指數公司相信雙櫃台模式有助於港股市場接通離岸人民幣流動資金池。(資料圖片)

港交所(388)於今年619日推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」，至今推出逾約1個月，恒生指數公司指，初期共有24隻股票，於當日數據顯示，相關公司佔主板市值36%，及成交額33%。自推出以來，這些股票的日均人民幣成交額佔其總成交額的比重約為0.7%(截至718日數據)。該公司指，儘管目前這些股票人民幣成交額不大，但相信雙櫃台模式有助於港股市場接通離岸人民幣流動資金池，同時長遠亦有助於推進人民幣國際化的廣泛目標。

日均成交約1.74億人幣

數據顯示，619日雙櫃台模式推出以來，港幣櫃台日均成交額為258億元，人民幣櫃台日均成交額約為1.74億元人民幣。從實證觀察角度來看，人民幣成交額的波動幅度大於港幣成交額。

現時旗艦指數恒生指數、恒生中國企業指數及恒生科技指數中雙櫃台模式24隻股票港幣櫃台的權重達55%59%，有望受惠於離岸人民幣資金池潛在提振的流動性。

有助港股接通離岸人民幣流動資金池

從市場角度來看，投資者的離岸人民幣投資選擇將更為豐富，除債券外，還可投資股票。相信雙櫃台模式有助於港股市場接通離岸人民幣流動資金池，根據金管局數據顯示，今年5月該流動資金池規模達8,920億元人民幣，從戰略層面來看，港幣-人民幣雙櫃台模式將充分發揮香港作為國際離岸人民幣樞紐的作用，為推進人民幣國際化作出貢獻。尤其是該模式可為港股通交易使用人民幣奠定基礎。

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