雙櫃台｜恒指公司：人幣櫃台交易佔總成交0.7% 長遠有利人幣國際化

港交所(388)於今年6月19日推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」，至今推出逾約1個月，恒生指數公司指，初期共有24隻股票，於當日數據顯示，相關公司佔主板市值36%，及成交額33%。自推出以來，這些股票的日均人民幣成交額佔其總成交額的比重約為0.7%(截至7月18日數據)。該公司指，儘管目前這些股票人民幣成交額不大，但相信雙櫃台模式有助於港股市場接通離岸人民幣流動資金池，同時長遠亦有助於推進人民幣國際化的廣泛目標。

日均成交約 1.74 億人幣

數據顯示，6月19日雙櫃台模式推出以來，港幣櫃台日均成交額為258億元，人民幣櫃台日均成交額約為1.74億元人民幣。從實證觀察角度來看，人民幣成交額的波動幅度大於港幣成交額。

現時旗艦指數恒生指數、恒生中國企業指數及恒生科技指數中雙櫃台模式24隻股票港幣櫃台的權重達55%至59%，有望受惠於離岸人民幣資金池潛在提振的流動性。