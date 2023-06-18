雙櫃台｜港幣-人民幣雙櫃台模式登場 一文睇清須知事項

港交所(388)指，港幣-人民幣雙櫃台模式於本月17日(星期六)推出前測試成功完成後，將於明日(6月19日)正式推出港幣-人民幣雙櫃台模式，以進一步支持人民幣於香港證券市場的發展。模式僅涵蓋在港元及人民幣櫃台上市的證券，證券在不同貨幣的櫃台交易，但一般屬於同一類別，擁有相同的持有人權利及權益，並可在櫃台之間完全互換。該類證券將被指定為港幣-人民幣雙櫃台證券，並由港交所推出模式後不時公布。
據港交所名單指，目前獲批雙櫃台證券合共24隻，當中包括重磅科技股、藍籌等，如騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)、京東集團(9618)、美團(3690)、港交所、友邦保險(1299)、恒生銀行(011)及中銀香港(2388)等等；而雙櫃台莊家則有9間。
對於港幣-人民幣雙櫃台是甚麼，投資者要知事項：
問題一：甚麽是雙櫃台證券、雙櫃台莊家(DCMM)計劃，以及雙櫃台模式？
答案：雙櫃台證券指由交易所按交易所規則指定的擁有港元及人民幣櫃台並符合DCMM計劃資格的證券。僅限於在香港證券市場同時於港幣及人民幣櫃台發行的證券，但不包括交易所買賣產品(ETP)，會獲考慮被列爲指定證券。交易所可指定任何證券爲雙櫃台證券或撤除任何指定雙櫃台證券，且會就每一次指定或撤除諮詢證券及證監會。
雙櫃台模式會進一步強化雙櫃台證券的交易及結算模式，而該證券將由交易所指定並於雙櫃台模式開展時及之後不時公布。新的DCMM計劃是根據交易所規則推出的新的莊家制度，以支持雙櫃台證券的跨櫃台交易，為二級櫃台(初始階段為人民幣櫃台)提供流動性和盡量減少兩個櫃台之間的價格差異。此外，一項新的自選功能將引入至中央結算及交收系統，以便指定多櫃台合資格證券(包括雙櫃台證券)不同櫃台之間股份結算戶口(AC/ 01)内持股進行即日雙櫃台交收轉換作交收用途(ICI功能)，簡化結算參與者交收的流程。整個交易流程、莊家活動及結算模式(包括雙櫃台證券的ICI功能)統稱為雙櫃台模式。
問題二：發行人同時上市港幣及人民幣櫃台及被指定爲雙櫃台證券有甚麽好處？
答案二：在雙櫃台模式下，擁有包括人民幣櫃台在內的雙櫃台安排的發行人能夠為投資者提供不同交易貨幣選擇，以及開拓人民幣流動性新潛在渠道。由交易所指定的雙櫃台證券可引入莊家為二級櫃台(初始階段為人民幣櫃台)提供流動性並縮小港元及人民幣櫃台之間的價格差異。
問題三：如何計算雙櫃台證券的市值？
答案三：港交所會按雙櫃台證券總發行股數及港幣櫃台收市價計算其市值，亦會因應市場就雙櫃台模式而建立的運作情況、雙櫃台之間的相對流通性及市場反應而持續檢視此計算方法。
問題四：雙櫃台模式下的雙櫃台證券是如何被識別的？投資者如何分辨雙櫃台證券的兩個櫃台？股份代號及股份簡稱會否有任何識別？
答案四：投資者可通過股份代號及股份簡稱識別兩個櫃台。人民幣櫃台股份代號以「8」開始的五位數字，港元櫃台股份代號則為以「0」開始的五位數字。如港幣櫃台為0XXXXo；人民幣櫃台為 8XXXX兩個櫃台股份簡稱也有不同。人民幣櫃台的股份簡稱將後綴「-R 」以表示該證券以人民幣交易。港幣櫃台則不會有特殊股份簡稱標記。
問題六：買入/持有一個櫃台的證券，然後從另一個櫃台出售該證券，會被視為持貨沽售抑或賣空？
答案六：由於兩個櫃台的證券均屬同一類別兼可互相轉換，故該出售一般被視為持貨沽售。
問題七：港幣-人民幣雙櫃台的交易的結算及交收如何進行？與現行的交收機制可有不同？
答案七；於中央結算系統內，不同櫃台的交易所買賣被視爲兩隻證券分開結算交收。持續淨額交收系統進行抵銷後，兩個櫃台(即人民幣櫃台及/或港幣櫃台)將有各自的持續淨額交收數額。與現行交收機制相同，結算參與者應在T+2日交收每一櫃台所涉及的持續淨額交收股份數額。
問題八：股息會以港幣還是人民幣支付？
答案八：交易所及香港結算沒有就發行人的股息政策設立任何強制性規定。發行人可自由選擇以港幣或人民幣支付股息。