雙櫃台｜港幣-人民幣雙櫃台模式登場 一文睇清須知事項

港交所(388)指，港幣-人民幣雙櫃台模式於本月17日(星期六)推出前測試成功完成後，將於明日(6月19日)正式推出港幣-人民幣雙櫃台模式，以進一步支持人民幣於香港證券市場的發展。模式僅涵蓋在港元及人民幣櫃台上市的證券，證券在不同貨幣的櫃台交易，但一般屬於同一類別，擁有相同的持有人權利及權益，並可在櫃台之間完全互換。該類證券將被指定為港幣-人民幣雙櫃台證券，並由港交所推出模式後不時公布。

據港交所名單指，目前獲批雙櫃台證券合共24隻，當中包括重磅科技股、藍籌等，如騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)、京東集團(9618)、美團(3690)、港交所、友邦保險(1299)、恒生銀行(011)及中銀香港(2388)等等；而雙櫃台莊家則有9間。

對於港幣-人民幣雙櫃台是甚麼，投資者要知事項：

問題一：甚麽是雙櫃台證券、雙櫃台莊家 (DCMM) 計劃，以及雙櫃台模式？

答案：雙櫃台證券指由交易所按交易所規則指定的擁有港元及人民幣櫃台並符合DCMM計劃資格的證券。僅限於在香港證券市場同時於港幣及人民幣櫃台發行的證券，但不包括交易所買賣產品(ETP)，會獲考慮被列爲指定證券。交易所可指定任何證券爲雙櫃台證券或撤除任何指定雙櫃台證券，且會就每一次指定或撤除諮詢證券及證監會。

雙櫃台模式會進一步強化雙櫃台證券的交易及結算模式，而該證券將由交易所指定並於雙櫃台模式開展時及之後不時公布。新的DCMM計劃是根據交易所規則推出的新的莊家制度，以支持雙櫃台證券的跨櫃台交易，為二級櫃台(初始階段為人民幣櫃台)提供流動性和盡量減少兩個櫃台之間的價格差異。此外，一項新的自選功能將引入至中央結算及交收系統，以便指定多櫃台合資格證券(包括雙櫃台證券)不同櫃台之間股份結算戶口(AC/ 01)内持股進行即日雙櫃台交收轉換作交收用途(ICI功能)，簡化結算參與者交收的流程。整個交易流程、莊家活動及結算模式(包括雙櫃台證券的ICI功能)統稱為雙櫃台模式。