雙管齊下｜內地連出兩招 人民幣挾升

內地雙管齊下挾升人民幣匯價。中國人民銀行、國家外匯局將企業和金融機構跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25，上調至1.5，即日實施。另外，外電傳國有行再度大手拋售美元撐人民幣匯價，在岸人民幣及離岸人民幣兌一美元齊收復多個關口，最強均見約7.16關。
在岸人民幣兌一美元昨曾逼近7.16關，最強見7.162，按日曾升逾600點子，離岸人民幣最強報7.1668，漲逾500點子。分析認為，人民幣轉強，主要是人行相隔9個月再度出手調整跨境宏觀審慎調節參數，相信有利進一步擴大利用外資和拓寬融資管道，便利境內企業和機構跨境融資，亦有助維護外匯市場平穩，保持人民幣在合理均衡水平上的基本穩定和雙向波動，同時亦向市場釋出「穩匯率、穩預期」政策訊號。
東方金誠首席宏觀分析師王青對內地傳媒指，跨境融資宏觀審慎調節參數愈高，意味著企業和金融機構可跨境融資上限愈高。有利中小企、民企可更好地利用國際及內地多種管道籌集資金，將直接增加境內美元流動性，緩解人幣貶值壓力。
民生銀行首席經濟學家溫彬指，人行去年10月曾上調金融機構和企業跨境融資宏觀審慎調節參數由1，調高至1.25，當時人民幣亦正處於貶值。他續指，「人民幣現處在7.2附近，亦反映當局合理引導市場匯率預期意圖。」
另外，外電引述消息指，昨早市時段，內地主要國有銀行在離岸現貨市場拋售美元買入人民幣，冀減緩人民幣跌勢。
華僑銀行報告指，內地第二季經濟數據持續偏弱，數據表明經濟復甦動力放緩，消費者和企業前景信心疲弱，且內房困局未改，料人民幣偏弱走勢不改，離岸人幣短期支持位7.12，阻力位7.245。
1個月拆息16年高 港加P機會增
另外，本港同業拆息持續向上，1個月拆息昨報約5.21厘，創近16年新高，中原按揭董事總經理王美鳳認為，港元拆息已追貼美息，亦明顯高於按息，若美國聯儲局下周如期加息，本港最優惠利率(P)跟加機會增強，加幅或達0.125厘至0.25厘。
她說，是次本港加息周期較歷年溫和，美息已累計加幅達5厘，而港P累計僅加0.75厘，即使P因應美國下周加息而上調，但由於美國加息期已近見頂，本港進一步加息幅度有限，是次加息周期加幅未必多於1厘，對樓市影響已不大。而利率期貨顯示美國下周維持利率不變的機會率降至0.2%，加息0.25厘的機會率高達99.8%。