雙11｜上海禁止採取虛假打折等違法方式促銷

內地傳媒報道，為規範「雙十一」期間網絡集中促銷經營行為，營造公平有序的網絡競爭環境和安全放心的消費環境，上海市市場監管局提前開展行政指導，召集上海市重點電子商務企業，就「雙十一」網絡集中促銷活動進行合規指導，根據《「雙十一」網絡集中促銷合規指導書（2022）》，向電子商務企業提出八方面合規要求。

按照新指導書，促銷規則要簡單明瞭，禁止「虛假打折」、「虛假標價」等，禁止虛假宣傳和發佈違法廣告，並加強對直播促銷行為的管理力度，重點規制假人氣、假優惠、假商品等直播亂象。

指導書亦嚴格禁止不正當競爭行為，不得強制入駐商戶「二選一」，亦不得存在「虛擬中獎」及「內定中獎」等虛假促銷行為。不得通過虛假交易、刷單炒信、虛假評價等不正當競爭違法行為提高虛假銷量。

不得強制入駐商戶「二選一」

上海市監局稱，合規指導主要為規範「雙十一」期間網絡促銷經營行為，營造公平有序的網絡競爭環境和安心放心的消費環境。當局提出，電商企業的促銷規則「要更加透明、簡單易懂」，加強促銷方案的事前審查，不玩「促銷套路」，禁止採取「虛假打折」、「虛假標價」、不履行價格承諾等違法方式開展促銷。

至於各個平台的雙十一活動將於本月下旬展開，阿里巴巴（9988）「2022天貓雙十一全球狂歡季」預計將於10月24日晚上8時開啟預售，10月31日第一波開賣，11月10日第二波開賣。京東（9618）「雙十一」則從10月20日晚上8時開始預售。