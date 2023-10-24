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財經
2023-10-24 13:06:00

雙11｜京東開售10分鐘訂單增逾4倍　iPhone華為手機成交1秒破億

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雙11｜京東開售10分鐘訂單增逾4倍，其中iPhone、華為手機成交1秒破億。

京東（9618）宣布，10月23日晚上8時起推出「雙11」優惠，開售10分鐘，下單用戶數及成交訂單量，按年增長計算均超4倍，iPhone、華為等手機成交更是1秒破億。

儘管京東公布好消息，但亦無助帶動股價，京東半日跌2.53%，報94.2元，創新低。

iPhone、華為手機成交1秒破億

京東指出，今年參加京東11.11的商家數量再破紀錄，較去年同期增長超1.5倍，亦有超過5億件新品，其中iPhone、小米、榮耀、華為、OPPO、一加、vivo手機成交額1秒破億；2K+屏幕遊戲筆記本、台式電腦、組裝電腦成交額按年增長均超200%；3C數碼等亦超200%。 

京東表示，雙11現貨開售10分鐘，京東國際逾280個跨境進口品類成交額按年增長超100%；跨境母嬰、跨境電腦數碼成交額按年增長超43倍和55倍，跨境時尚品類增長超23倍，跨境個護清潔及寵物品類同比增長超10倍，跨境美妝增長超6倍；漠河、景德鎮、英國等各地京東「11.11」第一單已送達。

此外，京東今年陸續上線百億補貼、9.9包郵頻道，並對京東秒殺進行全面升級。今年京東11.11期間，百億補貼商品數量達到618時的兩倍，開售5分鐘成交額破億。

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