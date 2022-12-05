離岸人民幣創兩個半月高首升穿7算　恒指重上萬九點

中國多地放寬新冠疫情防控措施，利好港股，恒生指數今早重上萬九點關口，今早高開546點或2.9%，報19,221，暫時最高見19,231點，升556點或近3%。國企指數高開207點或3.3%，報6,576點。恒生科技指數高開185點或4.8%，報4,064。

離岸人民幣兌美元急升，現升穿7算關口，日內升值逾300點，報6.98，是今年9月以來首次升穿7算，亦創9月15日以來新高。離岸人民幣兌港元亦回升至1.11水平。每百港元最新兌90元人民幣。

內地近日多個省市放寬防寬限制，市場憧憬政策方向朝開放，利好經濟。根據最新公告，浙江省杭州、寧波、台州、溫州、紹興、嘉興、金華、舟山、湖州等地相繼發布優化調整疫情防控相關措施的通告，自今日起不再開展常態化核酸檢測，通過藥店購買「四類」藥品的人員，不再要求核酸檢測和賦碼促檢。

騰訊（700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）最新上升分別4.5%、5.1%及2.4%。友邦（1299）及中國平安（2318）亦升4.2%及5.9%。十大活躍港股中，小鵬汽車（9868）、京東健康（6618）及阿里健康（241）均升逾1成。內地疫情持續，並審慎放寬防疫措施，或刺激視像診症需求增加。

海爾智家（6690）、華潤萬象生活（1209）及康師傅（322）今日正成晉身藍籌，海爾及康師傅升逾1%，華潤萬象無升跌。