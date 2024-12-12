離岸價曾跌破7.29 傳中央計劃貶值抗關稅 人幣恐見7.5

人民幣貶值路恐遠未走盡！外電昨引述消息指，中國最高領導人及政策制定者擬允許人民幣在明年貶值，背離過往維持匯率穩定的政策方向，主要是為應對特朗普上任美國總統後勢提高貿易關稅的挑戰。報道又引述消息指，中央已考慮人民幣可能會再貶至7.5兌一美元，即再貶約3%，亦相當於每百港元兌96元人民幣的水平。
消息傳出後，離岸人民幣昨一度急貶0.5%，至低見7.2923兌一美元；在岸人民幣最低見7.273兌一美元；每百港元一度兌93.76元人民幣。累計今年至今，在岸及離岸人民幣齊齊貶值約2%，累計由特朗普當選美國總統以來，則已跌約4%。
或反映須更大刺激措施應對
《路透社》引述消息人士指，今年中央容許人民幣走貶的舉動，反映其意識到須要更大刺激措施來應對特朗普的施政。目前人民幣的日內波幅區間為2%。報道又引述另一消息指，中央已考慮人民幣可能會再貶至7.5兌一美元，以抵銷貿易衝擊，較現水平再貶約3%。而市場本來預期明年底人民幣再貶值約1.8%，至7.37水平。
特朗普早前曾指，上任後會向美國進口商品徵收10%進口關稅，對中國的關稅更高達60%。假如人民幣貶值，將可降低中國產品進口價格，或可削弱關稅影響。而中央本周舉行的政治局會議中，表示明年會採取「適度寬鬆」貨幣政策，為約14年來首次明確寬鬆立場。市場期望昨日及今日舉行的中央經濟工作會議會釋出更多政策訊號。
上次特朗普出招 人幣累貶12%
事實上，特朗普2018年3月至2020年5月推出一系列針對中國的貿易措施期間，人民幣貶值超過12%。不過，報道引述滙豐銀行首席亞洲經濟學家兼亞太地區研究聯席主管范力民(Fred Neumann)指，以貶值應對關稅或為短視行動，並擔心當人民幣大幅貶值，或惹來貿易夥伴強烈反對，其他國家或會別無選擇地對內地實施進口限制。