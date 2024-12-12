離岸價曾跌破7.29 傳中央計劃貶值抗關稅 人幣恐見7.5

據報中央已考慮到人民幣可能會再貶至7.5兌一美元。 (資料圖片)

人民幣貶值路恐遠未走盡！外電昨引述消息指，中國最高領導人及政策制定者擬允許人民幣在明年貶值，背離過往維持匯率穩定的政策方向，主要是為應對特朗普上任美國總統後勢提高貿易關稅的挑戰。報道又引述消息指，中央已考慮人民幣可能會再貶至7.5兌一美元，即再貶約3%，亦相當於每百港元兌96元人民幣的水平。

消息傳出後，離岸人民幣昨一度急貶0.5%，至低見7.2923兌一美元；在岸人民幣最低見7.273兌一美元；每百港元一度兌93.76元人民幣。累計今年至今，在岸及離岸人民幣齊齊貶值約2%，累計由特朗普當選美國總統以來，則已跌約4%。