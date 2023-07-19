難以評估｜金管局急見百名業界商討 憂虛幣風險 傳兩銀行拒開戶

金管局稱，銀行不應僅僅因為一家公司所從事的行業而拒絕開戶。(資料圖片)

港府去年底公布《香港虛擬資產發展政策宣言》，冀拓展虛擬資產業務，並已於6月起實施虛擬資產交易平台營運者的發牌制度。不過，《華爾街日報》昨引述消息指，基於金融界對開展相關業務存疑慮，至少2家在本地發展的全球性銀行，拒絕任何與加密貨幣交易直接相關活動，多家銀行更不願開立持有加密貨幣交易所客戶資金的帳戶。

據報道，多間銀行對加密貨幣業務存顧慮，並引述高偉紳律師事務所(Clifford Chance)駐香港合夥人梅家豪(Rocky Mui)表示，港銀擔心其中一個問題，是加密貨幣會被用於洗錢，銀行需要時間更新反洗錢流程，以整合對加密貨幣公司的核查。此外，另一個大問題是銀行應如何分析加密貨幣公司風險，認為這些公司商業計劃一般不循常規，銀行不能簡單套用其他行業風險管理方法。

報道指，金管局和證監會即開會，並召見100名金融界高層、專業服務公司和80多家虛擬資產相關公司人士討論開戶問題，據悉包括滙豐銀行、渣打銀行、中銀香港(2388)及花旗銀行等均有出席。金管局發言人回應稱，銀行不應該僅僅因一家公司所從事行業而拒絕開戶，銀行應當盡量滿足虛擬資產行業中持證公司的合法業務需求。報道又指，一家大型跨國銀行最近改變立場，現正考慮為申請許可證的加密貨幣交易所開設基本帳戶，但需接受常規反洗錢審查和盡職調查。