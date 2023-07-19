難以評估｜金管局急見百名業界商討 憂虛幣風險 傳兩銀行拒開戶

港府去年底公布《香港虛擬資產發展政策宣言》，冀拓展虛擬資產業務，並已於6月起實施虛擬資產交易平台營運者的發牌制度。不過，《華爾街日報》昨引述消息指，基於金融界對開展相關業務存疑慮，至少2家在本地發展的全球性銀行，拒絕任何與加密貨幣交易直接相關活動，多家銀行更不願開立持有加密貨幣交易所客戶資金的帳戶。
據報道，多間銀行對加密貨幣業務存顧慮，並引述高偉紳律師事務所(Clifford Chance)駐香港合夥人梅家豪(Rocky Mui)表示，港銀擔心其中一個問題，是加密貨幣會被用於洗錢，銀行需要時間更新反洗錢流程，以整合對加密貨幣公司的核查。此外，另一個大問題是銀行應如何分析加密貨幣公司風險，認為這些公司商業計劃一般不循常規，銀行不能簡單套用其他行業風險管理方法。
報道指，金管局和證監會即開會，並召見100名金融界高層、專業服務公司和80多家虛擬資產相關公司人士討論開戶問題，據悉包括滙豐銀行、渣打銀行、中銀香港(2388)及花旗銀行等均有出席。金管局發言人回應稱，銀行不應該僅僅因一家公司所從事行業而拒絕開戶，銀行應當盡量滿足虛擬資產行業中持證公司的合法業務需求。報道又指，一家大型跨國銀行最近改變立場，現正考慮為申請許可證的加密貨幣交易所開設基本帳戶，但需接受常規反洗錢審查和盡職調查。
上月傳向發鈔行施壓
其實上月已有報道指，金管局曾向滙豐、渣打等銀行施壓，指銀行應接受虛擬資產交易所作為客戶，並於4月底向銀行發信表明，包括虛擬資產服務供應商在內企業客戶提供銀行服務提供進一步指引，提醒銀行採取平衡方法，在洗錢及恐怖主義融資風險管理同時，提供具包容性的銀行服務。