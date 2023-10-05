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財經
2023-10-05 04:30:33
日報

難扭弱勢｜日圓穿150 即現托市手影

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日本財務省財務官神田真人 日圓跌穿150

日圓顯著波動。周二美國時段兌一美元跌破150心理關口，曾報150.18見去年10月以來低位，僅數秒內由低位大彈近2%，收復多個關口高見147.3，引起市場猜測日本當局已入市干預。日本財務大臣鈴木俊一重申當局正密切關注貨幣市場，並做好進行任何應對措施的可能性，財務省財務官神田真人(上左圖)則未有評論曾否入市及拒評匯價是否過度波動。

Trader X分析員Michael Brown對外電指，「(昨)似乎有干預行動，否則不會出現這個情況」。有分析料日圓轉強時，美債債息抽升，似乎是日本央行沽美債，買日圓，倘日圓再跌至150或以上，將再度入市，惟難以扭轉日圓弱勢。

渣打財富管理全球首席投資辦公室將3個月和12個月美元兌日圓預測上調至145和135。儘管日本央行容許日本10年期國債收益率升至1%，但收益率緩慢上升，相對美國國債收益率以更快速度上揚，推動美元兌日圓走高。但料日央行將變得更強硬，未來12個月內推低美元兌日圓，期間料較波動。

日圓匯價昨於149水平徘徊，兌一美元最高曾報148.74，每百日圓兌港元則報5.26。日圓去年10月曾見151.94的32年低位，當局於去年9月及10月入市干預，共涉逾9萬億日圓，為20年來首次出手，圓匯由低位曾彈升約4%。

港股成交不足600億元 見近1年低

港股持續走低，恒生指數收市挫135點或0.8%，報17,195點，再見今年低位，國企股指數報5,882點，減66點或1.1%，恒生科技指數報3,752點，瀉65點或1.7%，主板成交不足600億元，僅576.2億元，亦見近1年低。渣打北亞區投資總監鄭子豐料恒指今季或處於17,000至19,000點水平，較上季預期的18,000至20,000點為低，缺乏利好大型財政政策、本地經濟呈負面因素、樓市相對低迷及消費情況遜預期等。

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