難言回穩｜日股日圓重返風暴前 基金：短炒須防動盪

全球股匯「黑色星期一」剛剛過去一周，日經指數已反彈12.4%；圓匯也回順到接近148水平，資產市場似重歸月初舊貌。不過，投資界認為，即便日本股市上星期暴跌是情緒恐慌造成，短期或有反彈，但料仍面對相當多不明朗因素；甚至有基金認為，雖然日本股市中線值得看好，但在市場焦慮情緒高漲之際，少做少錯，在盈利料未如預期下，更會減持歐美日股份。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室最新報告指，導致今次金融市場大波動的日圓套息交易，相信大部分已經拆倉，剩下部分也會陸續拆倉，料套息交易對金融市場的風險是可控的。