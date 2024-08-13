難言回穩｜日股日圓重返風暴前 基金：短炒須防動盪

全球股匯「黑色星期一」剛剛過去一周，日經指數已反彈12.4%；圓匯也回順到接近148水平，資產市場似重歸月初舊貌。不過，投資界認為，即便日本股市上星期暴跌是情緒恐慌造成，短期或有反彈，但料仍面對相當多不明朗因素；甚至有基金認為，雖然日本股市中線值得看好，但在市場焦慮情緒高漲之際，少做少錯，在盈利料未如預期下，更會減持歐美日股份。
瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室最新報告指，導致今次金融市場大波動的日圓套息交易，相信大部分已經拆倉，剩下部分也會陸續拆倉，料套息交易對金融市場的風險是可控的。
瑞銀財富：仍不明朗 短期料僅反彈
不過報告也指，日本經濟增長前景、日圓何時企穩仍不明朗，加上匯率對企業盈利潛在負面影響，令日股不確定性偏高；所以，在全球風險情緒恢復和美元兌日圓企穩前，日股走勢預計仍會較為動盪。即便日股出現反彈，升勢仍可能有限。
按美元兌日圓最新逼近148水平，日圓較上星期144顯著回落。報告指，美元兌日圓未來數月會企穩145至150區間。但當日圓升抵145，東證指數每股收益料減3%至5%，屆時或出現「定價錯配」股份，投資者可從中尋寶；值得留意的，包括電子元件和人工智能相關股票因結構性和周期性盈利增長推動因素，有望抵銷日圓上升的負面影響。另外，內需導向型股票、高息股也可關注。
法盛：增長預期難達標 減持股票
法盛全球市場策略主管Mabrouk Chetouane認為，日股回暖，隨波動平穩有望續反彈。鑑於當前的經濟周期不足以支持企業盈利增長預測，他們會逐步降低美國、歐洲和日本股市的投資比例。
至於日圓匯價，瑞銀認為在全球風險情緒回穩前，對逢低買入美元兌日圓持謹慎態度。美元兌日圓最新接近148水平；每百日圓兌港元約5.3。