雨潤食品半年虧損收窄 聚焦高檔產品 毛利率飆至14%

雨潤食品(1068)公布6月底止半年虧損收窄至1,006.9萬元，去年同期蝕2,019.7萬元；收益5.39億元，按年大減三成；惟毛利卻飆9.4%，至7,550.3萬元，毛利率由9%，升5個百分點至14%；同時行政及其他經營開支亦減少46.6%，至3,802萬元；每股虧損0.006元；維持不派中期息。

集團指，上半年全國生豬平均價格從年初的每公斤14.63元，上漲至6月的每公斤18.36元，平均每公斤15.66元，同比上升3.6%，而全國豬肉平均零售價格為每公斤25.6元，下跌1.7%。

低溫肉製品毛利率大升 5.2 個百分點

至於毛利提高，集團指因聚焦毛利率較高的「哈肉聯」系列品牌的業務帶動。在上游業務方面，冷鮮肉和冷凍肉的毛利率分別為2.2%和-3.6%，上游的整體毛利率為1.4%，按年輕微上升0.3個百分點。下游深加工肉製品方面，集團持續優化產品結構，聚焦高毛利產品，加上主要原材料價格下降，令低溫肉製品毛利率由上年同期的32%大幅上升5.2個百分點，至37.2%；高溫肉製品的毛利率從16.3%，上升2.8個百分點至19.1%。下游整體毛利率為31.4%，大幅上升5.6個百分點。