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財經
2023-10-27 04:29:35
日報

雪上加霜｜渣打李寧交成績後插水 季績驚嚇多 國壽少賺99%

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中國人壽

國壽上季扣除非經常性損益後淨利潤1.11億元人民幣，瀉98%。(資料圖片)

港股弱勢未除，企業交出的季績更有驚嚇，恐令市況雪上加霜。渣打集團(2888)昨午交季業後大挫，收市瀉11.4%；李寧(2331)公布第三季銷售數據後，亦插水20.7%。壞消息恐陸續有來，收市後中國人壽(2628)公布上季純利僅錄5,300萬元人民幣，按年勁瀉99%，集團早前未有發盈警。

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國壽指，上季扣除非經常性損益後淨利潤1.11億元人民幣，瀉98%，主要受權益市場持續低位運行影響，投資收益同比下降拖累。至於首9個月純利162億元人民幣，按年少47.8%，扣除非經常性損益後淨利潤亦跌47.4%，至163.5億元人民幣。集團9個月投資收益1,406.3億元人民幣，減15%，錄匯兌虧損1.9億元人民幣。資產減值損失飆1.2倍，至325.6億元人民幣。

首三季保費收入增

不過國壽指，首三季保費收入5,787.9億元人民幣，多4.5%，新單保費1,966.5億元人民幣，揚14.8%，其中首年期交保費為1,059.8億元人民幣，增16%，3項指標的規模與增速，均創近3年歷史同期新高。

國壽昨放榜前收市報10.74元，跌0.6%。

渣打集團 渣打

渣打股價昨大挫11.4%。(資料圖片)

渣打除稅前溢利減逾半

渣打上季列帳除稅前溢利6.33億美元，按年少54.5%；除稅前基本溢利13.16億美元，跌2.2%；純利6.44億美元，大挫29.6%；信貸減值2.94億美元，增26.7%。集團指，由於渤海銀行的投資帳面值下調6.97億美元，導致除稅前列帳基準溢利減半，並影響權一級資本比率18個基點，至13.9%。

建行淨利息收入跌

另外，內銀利息收入受壓。建設銀行(939)上季純利881.1億元人民幣，增2.6%；淨利息收入1,562.4億元人民幣，挫5.6%；手續費及佣金淨收入243.1億元人民幣，下滑1.3%；減值損失290.3億元人民幣，瀉24%。首9個月則賺2,554.5億元人民幣，多3.1%；淨利息收入4,684.2億元人民幣，減3.1%，主要受貸款市場報價利率(LPR)下調及市場利率低位運行的影響。

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