雪佛龍參與谷歌支持核聚變項目　上一代聚變機產生温度已達太陽核心5倍

雪佛龍宣布參與谷支持核聚變項目，支持新一代哥白尼聚變機發展，上一代聚變機產生温度已達太陽核心5倍。圖為上一代名為Norman聚變機的圖片。（TAE圖片）

外媒報導，美國石油巨擘雪佛龍（Chevron）正式參與由谷歌（Google）支持的核聚變初創公司TAE Technologies的一輪金額達2.5億美元的投資，日本住友商事也參與了本輪投資。該公司目前共籌集12億美元。

TAE表示，此次融資將用於加州Irvine一個10萬平方英尺的設施中建造下一代稱爲哥白尼（Copernicus）聚變機器。該公司的第五代聚變反應堆諾曼（Norman）於2017年亮相，並已被證明能夠在超過7,500萬攝氏度的溫度下維持穩定的等離子體。

雪佛龍企業風投部門Chevron Technology Ventures總裁Jim Gable表示：「隨着可再生能源在能源結構中的佔比越來越大，TAE聚變技術有潛力成爲可擴展的零碳能源發電的技術來源以及電網穩定運行的關鍵推動者。」

新一輛投資用於 哥白尼 ─ 下一代 聚變機

TAE 成立於1998年，旨在發展商業聚變能。等離子體物理學家表示，已成功在Google所支持位於加州的反應堆Norman產生高達華氏1.35億度的高温，相當於美國太空總署發佈太陽核心華氏2,700萬度的温度的5倍。該反應堆原計劃温度為華氏5,400萬度。

核聚變（Nuclear fusion）是將兩個原子核融合在一起的過程，產生一個更重的原子核加上能量作為副產品，過程中可以提供大量能量。幾十年來，科學家一直致力於在地球上人工重建這個過程，以得到不排放溫室氣體的潔淨能源。