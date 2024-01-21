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財經
2024-01-21 18:45:15

雲南白藥清倉小米等股票宣布「戒股」　近年曾累計損手22億元

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雲南白藥清倉小米等股票宣布「戒股」　股神變韭菜近年曾累計損手22億元

內地醫藥巨頭雲南白藥17日晚間宣布，公司已於2023年第三季退出全部二級市場證券投資，投資人喜憂參半，有網友認為售出小米集團股票最終是盈利的。另外，2021年至2022年，雲南白藥炒股累計虧損超22億元（約24.2億港元），被指是股神變韭菜。

據《紅星新聞》報道，雲南白藥在1993年成為雲南首家上市公司，自2019年後，雲南白藥增加了對二級市場的投資，截至2022年，股票累計買入金額超過45億元人民幣（約49.4億港元），讓雲南白藥被不少投資人調侃是愛上「炒股」、「不務正業」。

2020年峰值約121.92億元人民幣

不過進入2021年後，雲南白藥遭遇二級市場的龐大虧損，且狀況未見好轉，因此在2023年2月回應投資人提問時，公司就表示，將嚴格控制二級市場投資規模，逐步減倉，不繼續增持，並計劃於2024年不再進行二級市場證券投資業務，此外，雲南白藥在2023年底曾公告，將轉戰銀行存款類、各大金融機構等理財產品。

據內媒報道，結合公司2023年中報披露的證券投資情況明細看，在「清空」小米集團股票和部分基金投資後，公司僅持有少量基金投資等。截至去年9月末的2.87億元人民幣（約3.15億港元）交易性金融資產餘額相比於2020年年末「峰值」時的121.92億元人民幣（約134億港元），減少了近110億元人民幣（約121億港元）。

雲南白藥「金盆洗手」，投資人喜憂參半。（圖／翻攝椒點視頻）

網民：賣股套現仍是盈利行為

不對於投資人而言，這樣的消息可說是喜憂參半，喜的是公司終於安心主業，不玩股票了，憂的是雲南白藥在2020年因炒股獲利頗豐，增厚利潤，當年可是期末交易性金融資產為112.29億元人民幣（約123億港元），變動淨收益達到22.4億元人民幣（約24.6億港元）的「股神」，如今面對不好玩的股市，終於宣布收手，只是在這個時間點上以白菜價賣出股票，被取笑成了個大韭菜。

但也有網友指出，雲南白藥賣掉小米集團股票是盈利行為，只是如果持續持有股票，不只會受到小米股價波動影響，也會讓投資人對上市公司印象改觀：「如果投資股票市場，漲了倒還好，股民很開心，如果投資的股票跌了，當年的利潤表會很難看，公司會被打上『不聚焦主業』 、『不務正業』的標籤。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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