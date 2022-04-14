零售債券｜港府重啟零售綠債 息率增至2.5厘

政府宣布，重啟政府綠色零售債券，債券年期3年，每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎利息，息率提高至不少於2.5厘，每手入場費1萬元。目標發行額150億元，將視乎市況或可提高至200億元。而是次批債券早前因應新冠肺炎疫情而延期發行。

目標發行額150億

認購期將由本月26日早上9時開始，至5月6日下午2時結束。本港居民可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購債券。該批綠色零售債券將於5月18日發行，5月19日在港交所(388)上市，並可在二手市場進行買賣。發行綠債所得的資金會按照政府《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資。港府將每年就募集資金的分配情況和綠色項目的預期環境效益提供資訊。

財政司長陳茂波指，鑑於第五波疫情已逐步改善，重啓首批綠色零售債券的認購安排，並將上個財政年度和今個財政年度的額度合併處理，以減省發行成本及行政工作。考慮到市場利率上升，我們決定把這批綠色零售債券的最低息率由2厘上調至2.5厘，為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇。

政府發言人表示，為方便市民認購零售綠色債券並提供更多的認購渠道選擇，是次發行保留了過往政府零售債券採用的多種渠道。然而，政府呼籲市民盡可能通過網上或電話銷售渠道認購零售綠債，既響應環保，減少用紙，也可以減少社交接觸。