零售冷鋒｜永安半年蝕2.4億 百貨股盈警 歸咎出境潮

市值逾34億元的本地百貨股龍頭永安國際昨發盈警，預期截至今年6月底止半年將錄得股東應佔虧損約2.396億元，相對去年同期則錄溢利2.742億元。如不計算集團投資物業估值損失及有關遞延稅項，預期截上半年將錄應佔股東基本溢利略為減少約4.2%，至約2.526億元，去年同期則為基本溢利2.637億元。

永旺市值失守億元關口

事實上，經營AEON百貨的永旺(984)亦於上周五預警半年虧損擴大至最多1.91億元，除了因為內地業務收入減少，亦受累香港經濟復甦緩慢及市民出境旅遊熱潮對香港業務表現造成不利影響。永旺昨報0.36元，跌0.02元或5.3%，再創歷史新低，本月暫累挫一成，並已連跌6個月，市值更已跌穿億元關口，僅錄9,360萬元。

至於經營千色Citistore的恒基發展(097)亦已預告半年虧損擴大至6,900萬元，主要是由於出境旅遊及跨境購物增加而導致零售額下降。

下半年料續捱打

市場普遍認為零售業的困局在下半年仍會持續。本港6月零售業總銷貨值按年跌9.7%，已連跌4個月，上半年則跌6.6%。政府發言人指零售業界短期仍面對挑戰；零售管理協會亦指八成半受訪會員料7月、8月生意錄得跌幅，並相信港人外遊及北上消費的模式不會在短期內改變，因此預計跌勢或持續至明年初。不過大新金融的分析相信，暑假期間的活動對業界或會帶來支持，估計全年零售銷售按年或只錄得溫和單位數跌幅。