零售復常系列(五) 麥當勞疫下逆流走 加速數碼轉型 將困局變機遇

新冠肺炎疫情下經營環境惡化得最急速的行業，非三度經歷晚市禁堂食的飲食業莫屬，最低潮時本港食肆單月總收益一度較新冠肺炎疫情前勁縮一半，慘況可想而知。不過，全港有逾250間分店的麥當勞則選擇借機會加速數碼轉型，香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，集團在疫下以創新方式推出數碼轉型，成功轉危為機。
新冠肺疫情況在2019年尾開始在內地爆發，及至2020年7月中至8月下旬本港首次實施晚市禁堂食；2020年12月至翌年2月再度實施；最後一輪則在第五波疫情爆發下的2022年1月至4月實施。按統計處數據，2021年12月本港食肆總收益跌至低谷，僅錄55.5億元，較2018年12月大縮48.9%，2022年全年則錄868.03億元，較2019年大減22.8%。
手機App疫下升級 用戶50萬變400萬
黎韋詩指，香港麥當勞早在2020年7月、即首輪禁堂食前後推出全新的麥當勞App(手機應用程式)，在升級前，麥當勞App用戶只約50萬，但升級後時至今日已累積超過400萬登記用戶，覆蓋超過全港一半人口，相當於每兩個香港人就有1個擁有麥當勞App，其中一半為活躍用戶，即高達200萬。同時，集團在2021年2月推出官方Instagram，直至今年6月已累積超過20萬人追蹤。
麥當勞App的主要升級，在於將1個購買渠道、即到餐廳櫃枱前點餐，增加至線上線下共6個渠道，包括App、餐廳櫃台、自助點餐機、麥麥送及兩間第三方外送平台；同時付款平台亦新增至10個，客戶可按個人情況選擇。黎韋詩認為，升級後的手機App體驗更個人化，用戶可享獨家優惠及活動機會，有助提升客戶對麥當勞品牌的忠誠度及互動。
黎韋詩：對餐飲業樂觀 續加強分店網絡
疫後各行各業正努力復常，今年上半年食肆總收益錄約550億元，已回復2019年同期的九成。對於本港餐飲業的前景，黎韋詩表示樂觀，並相信隨著訪港旅客增加，餐飲業於未來數月持續改善，集團未來會繼續加強餐廳網絡。
另外，對於近來本港各行各業均出現人手不足問題。黎韋詩指餐飲服務界，以至其他行業都正面對招聘人才的挑戰，麥當勞一直視員工為重要資產，尤其為僱員培訓及發展投放大量資源，希望增加員工的競爭力及提升歸屬感，培訓更多人才。集團除了透過傳統招聘渠道分享工作優勢，例如彈性上班及新人獎金外，亦會善用自己的平台，例如麥當勞App及網站招聘人手，以及提供具吸引力的獎賞鼓勵推薦，並夥拍其他機構進行針對性招聘。