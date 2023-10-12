零售數據｜莎莎上季營業額升46% 半年業績轉賺

莎莎國際(178)公布9月底止第二個季度營業額按年升46.2%，至10.97億元，當中線下銷售多50.6%，至9.155億元，線上銷售增27.7%，至1.82億元。集團本季線上銷售佔總營業額16.5%，與新冠肺炎疫情前比較，線下銷售已恢復47.2%。
隨著大眾消費意欲逐步改善、7月1日香港特區成立紀念日和暑假期間舉辦的不同慶祝和推廣活動，帶動集團在港澳特區的營業額按年上升61.6%，至8.6億元。上季線下銷售增加69.4%，而同店銷售則增長61.6%。截至9月底止，與疫情前相比，港澳特區的店舖減少了37間，至81間店舖，銷售額則恢復至疫情前45.7%水平。旅客的銷售佔比為50%，而疫情前則約為70%。
莎莎國際｜港增3新店 同店銷售額多58%
為應付旅客再臨，莎莎於香港特區開設3間新店舖，香港特區的線下銷售在期內增長59.1%，而同店銷售額多58.2%。旅客的銷售佔比整體為38.6%，核心旅遊地區則為61.6%。
內地期內線上及線下銷售的營業額升13.7%，至1.46億元。儘管店舖減少19間，線下銷售額恢復至疫情前57.8%水平，而毛利額與去年同期相若，顯示今年的毛利率有所改善，以及營運效益進一步提高。本季線上銷售增55.2%，至1.08億元，佔該市場總銷售額73.7%。