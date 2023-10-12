零售數據｜莎莎上季營業額升46% 半年業績轉賺

莎莎國際(178)公布9月底止第二個季度營業額按年升46.2%，至10.97億元，當中線下銷售多50.6%，至9.155億元，線上銷售增27.7%，至1.82億元。集團本季線上銷售佔總營業額16.5%，與新冠肺炎疫情前比較，線下銷售已恢復47.2%。

隨著大眾消費意欲逐步改善、7月1日香港特區成立紀念日和暑假期間舉辦的不同慶祝和推廣活動，帶動集團在港澳特區的營業額按年上升61.6%，至8.6億元。上季線下銷售增加69.4%，而同店銷售則增長61.6%。截至9月底止，與疫情前相比，港澳特區的店舖減少了37間，至81間店舖，銷售額則恢復至疫情前45.7%水平。旅客的銷售佔比為50%，而疫情前則約為70%。