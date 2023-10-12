熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-12 17:55:49

零售數據｜莎莎上季營業額升46% 半年業績轉賺

分享：
零售數據｜莎莎上季營業額升46% 半年業績轉賺

莎莎第二個季度營業額按年升46.2%，至10.97億元。(資料圖片)

莎莎國際(178)公布9月底止第二個季度營業額按年升46.2%，至10.97億元，當中線下銷售多50.6%，至9.155億元，線上銷售增27.7%，至1.82億元。集團本季線上銷售佔總營業額16.5%，與新冠肺炎疫情前比較，線下銷售已恢復47.2%

隨著大眾消費意欲逐步改善、71日香港特區成立紀念日和暑假期間舉辦的不同慶祝和推廣活動，帶動集團在港澳特區的營業額按年上升61.6%，至8.6億元。上季線下銷售增加69.4%，而同店銷售則增長61.6%。截至9月底止，與疫情前相比，港澳特區的店舖減少了37間，至81間店舖，銷售額則恢復至疫情前45.7%水平。旅客的銷售佔比為50%，而疫情前則約為70%

Ad Block

莎莎國際｜港增3新店 同店銷售額多58%

為應付旅客再臨，莎莎於香港特區開設3間新店舖，香港特區的線下銷售在期內增長59.1%，而同店銷售額多58.2%。旅客的銷售佔比整體為38.6%，核心旅遊地區則為61.6%

內地期內線上及線下銷售的營業額升13.7%，至1.46億元。儘管店舖減少19間，線下銷售額恢復至疫情前57.8%水平，而毛利額與去年同期相若，顯示今年的毛利率有所改善，以及營運效益進一步提高。本季線上銷售增55.2%，至1.08億元，佔該市場總銷售額73.7%

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受