零售數據｜莎莎首季營業額增三成 港澳飆60%

莎莎國際(178)公布截至3月底止首季銷售數據，期內同店銷售按年升59.7%；每宗交易平均金額亦增19.6%；交易宗數亦升33.2%。至於整體營業額10.854億元，增30.3%，恢復新冠肺炎疫情前的54.4%，當中香港及澳門營業額8.128億元，多60.1%，恢復疫情前的47%；線上業務營業額1.386億元，跌22.3%；內地營業額6,140萬元，少19.9%，恢復疫情前78.5%。

港核心旅遊區銷售 回復疫前 70%

莎莎指，受惠內地旅客重返香港，期內香港日均零售銷售與上一季度增長約 30%，在核心旅遊區的店舖，銷售回復至疫情前水平約70%，預計内地旅客將穩步回升，並持續對香港特區的業務產生正面影響。不過，期內香港店舖數目較上一財政年度同期淨減少6間，至70間，但同店銷售則增加59.3%，零售和批發營業額則漲55.6%。內地旅客回歸澳門趨勢更明顯，帶動日均零售銷售回復至疫情前水平約80%。期內澳門的零售及批發營業額按年增長70.5%。

集團又指，目前流動資金及貸款額度足以應付業務營運所需，3月底止淨現金2.73億元，可動用貸款總額度約4.8億元，包括來自銀行的2.8億元及來自控股股東的2億元。